Украинская "девушка Бонда" Ольга Куриленко ослепила фанатов красотой в прозрачном платье

Ольга Куриленко в прозрачном платье посетила Национальную галерею в Лондоне / instagram.com/olgakurylenkoofficial

Украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко, известная благодаря роли спутницы Джеймса Бонда в фильме Квант милосердия, показала сказочный образ для красной дорожки.

Артистка посетила летнюю вечеринку в Национальной галерее Лондона, где моментально приковала к себе все взгляды и камеры фотографов. Ведь и правда было, на что посмотреть.

Для светского мероприятия Куриленко выбрала платье-балахон с открытыми плечами небесно-голубого цвета з легкой, полупрозрачной ткани. За счет многослойности наряда, он не выглядел вульгарным или слишком откровенным.

Украинская красотка не стала перегружать образ аксессуарами - она надела лишь серьги, а на ногах были классические серебристые босоножки на высоком каблуке.

Легкий макияж и слегка небрежная прическа довершили сказочно-романтическое настроение непринужденного наряда Куриленко.

Фанаты сочли образ артистки достойным принцессы:

"❤️❤️❤️Икона❤️❤️❤️"

"Ольга так красива, что перехватывает дыхание".

"Как принцесса! Ты всегда выглядишь ошеломляюще".

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