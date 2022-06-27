Украинская "девушка Бонда" Ольга Куриленко ослепила фанатов красотой в прозрачном платье

Артистка в притягательном наряде стала звездой красной дорожки.
Украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко, известная благодаря роли спутницы Джеймса Бонда в фильме Квант милосердия, показала сказочный образ для красной дорожки.
Артистка посетила летнюю вечеринку в Национальной галерее Лондона, где моментально приковала к себе все взгляды и камеры фотографов. Ведь и правда было, на что посмотреть.
Для светского мероприятия Куриленко выбрала платье-балахон с открытыми плечами небесно-голубого цвета з легкой, полупрозрачной ткани. За счет многослойности наряда, он не выглядел вульгарным или слишком откровенным.
Украинская красотка не стала перегружать образ аксессуарами - она надела лишь серьги, а на ногах были классические серебристые босоножки на высоком каблуке.
Легкий макияж и слегка небрежная прическа довершили сказочно-романтическое настроение непринужденного наряда Куриленко.
Фанаты сочли образ артистки достойным принцессы:
"❤️❤️❤️Икона❤️❤️❤️"
"Ольга так красива, что перехватывает дыхание".
"Как принцесса! Ты всегда выглядишь ошеломляюще".
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