У сына Регины Тодоренко обнаружили психологическое расстройство

Регина Тодоренко рассказала о психологическом расстройстве сына Михаила / instagram.com/reginatodorenko

Тревел-блогер, актриса и ведущая Регина Тодоренко пожаловалась на странное поведение трехлетнего сына, которое сперва приняла за первые детские попытки установить личные границы.

По волнующему ее вопросу она провела консультацию с детским психотерапевтом, который диагностировал у Михаила психологическое расстройство. Об этом блогерка рассказала в своем Telegram-канале.

Первые симптомы, по словам Тодоренко, ее старший сын обнаружил несколько месяцев назад, когда в семье появился еще один ребенок. Тогда Миша заявил, что не любит, когда его трогают без спроса.

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Это стало тревожным звоночком для родителей трехлетнего мальчика. "У Майкла тактильная гиперчувствительность. Такие детки бросаются из крайности в крайность, то избегая прикосновений, то наоборот демонстрируя сильную потребность в крепких объятиях. Пару месяцев назад малыш сообщил нам: "Я не люблю, когда меня трогают без спроса". Я возрадовалась, так как увидела в этом отстаивание личных границ. Однозначно так и есть, но оказалось, что многие детки в определенном возрасте переживают тактильную гиперчувствительность - они просто по-другому чувствуют, и им неприятны внезапные поглаживания без предупреждения. Видимо, все чуть острее и ярче", - рассказывает Тодоренко.

Чрезмерную эмоциональность Миши она также списала на его диагноз: тактильная гиперчувствительность влияет не только на эмоциональное развитие ребенка, а и негативно действует на нервную систему, что может послужить причиной для чрезмерной возбудимости.

Сын Тодоренко Михаил / instagram.com/reginatodorenko

Ранее Регина Тодоренко поделилась первыми впечталениями, как проходили ее роды - боль от схваток она облегчала гипнотическими аффирмациями и поеданием пиццы.

В родах, которые проходили дома в надувном бассейне, принимал участие не только супруг Тодоренко, но и ее старший сын Михаил, которому всего три года.

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