"У нас нет алиментов": бывшая жена Потапа рассказала правду о нем

Ирина Горовая поделилась, как Потап общается со своим сыном.

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Потап продолжает помогать сыну / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Горовая, Потап

Кратко:

Ирина Горовая и Потап редко общаются

Рэпер поддерживает сына финансово и морально

Украинская продюсер Ирина Горовая, которая ранее была супругой украинского рэпера Потапа, рассказала, что редко поддерживает связь с бывшим мужем. Отметим, рэпер уехал из Украины во время полномасштабной войны и не планирует возвращаться домой.

Как рассказала Горовая в комментарии для Люкс ФМ, она созванивается с Потапом только по вопросам, которые связаны с их общим сыном Андреем.

"С Потапом мы закончили семейные и творческие отношения. У нас есть очень крутой сын и мы общаемся как родители. Как у отца моего сына я спрашиваю: "Ты проплатишь обучение, ты встретишься с ним, ты волнуешься за какие-то его 16-летние штучки, или Новый год встретишь с ним?" – отметила продюсер.

Также стало известно, что рэпер не платит алименты, поскольку бывшие супруги об этом договорились еще при разводе. Он оплачивает большую часть расходов и помогает сыну развивать спортивную карьеру.

"У нас нет алиментов. Мы начинали с друзей, мы трансформировались потом в семью, потом снова в друзей, потом просто в родителей. Самое главное - это будущее нашего сына. Леша, как отец классный. Он ни разу не отказал ни в чем, что касается сына. Поэтому у нас не алименты. Если мы планируем школу, отдых, какие-то очень важные вложения... Вот сейчас он максимально помогает со спортивной карьерой. Он выполняет все свои роли", - подытожила Ирина.

Потап / инфографика: Главред

Смотрите видео интервью Ирины Горовой:

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Отметим, как сообщал Главред, недавно в сети показали снимки, сгенерированные при помощи нейросети, как могли бы выглядеть дети Потапа и Насти Каменских. Но искусственный интеллект немного пошутил, поэтому дочь Потапа и Насти унаследовала "шевелюру отца".

А также ранее Настя Каменских поделилась, какой подарок ей сделал Потап, когда она была на гастролях в Украине, а он за границей. Певица обратилась к мужу на итальянском языке и назвала его своей любовью.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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