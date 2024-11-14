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"Наконец смогла": Горовая призналась, как разорвала деловую связь с Потапом

Элина Чигис
14 ноября 2024, 11:58
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Ирина Горовая не жалеет о своем решении.
Потап, Ирина Горовая
Ирина Горовая рассказала об изменениях в бизнесе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Ирина Горовая

Читайте подробно:

  • Ирина Горовая разорвала бизнес-отношения с Потапом
  • Как прошел разрыв между бывшими супругами

Украинская продюсер Ирина Горовая и украинский рэпер Потап ранее были женаты, а также были партнерами и после развода им пришлось продолжать сотрудничать.

Как рассказала Ирина в интервью для издания ELLE, она жила со страхом разойтись с партнером, но в 2022 году приняла правильное решение.

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Горовая отметила, что она начала развиваться и реализовывать все свои идеи в MOZGI Entertainmen. А процесс разрыва прошел мирно и на это повлияло множество факторов.

"Когда-то для меня разойтись с партнером было самым большим страхом, а сегодня я считаю этот шаг лучшим приобретением. И дело не в том, что кто-то был плохим, а в том, что я наконец смогла быть на сто процентов свободной, брать ответственность и создавать вокруг себя то пространство, которое уже хочу я. Думаю, здесь сработали и возраст, и моя профессиональная зрелость, и куча других факторов. Я наконец чувствую тот баланс в жизни, о котором все говорят и который все ищу", – рассказала Ирина.

Потап
Потап / инфографика: Главред

Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно в сети показали снимки, сгенерированные при помощи нейросети, как могли бы выглядеть дети Потапа и Насти Каменских. Но искусственный интеллект немного пошутил, поэтому дочь Потапа и Насти унаследовала "шевелюру отца".

А также ранее Настя Каменских поделилась, какой подарок ей сделал Потап, когда она была на гастролях в Украине, а он за границей. Певица обратилась к мужу на итальянском языке и назвала его своей любовью.

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Кто такая Ирина Горовая?

Ирина Горова – соучредитель продюсерского центра и Генеральный директор Pomitni. В 2009 году совместно с Алексеем Потапенко (Потап) основали продюсерский центр MOZGI Entertainment. Ирина занялась управленческой и финансовой стороной бизнеса. Первыми артистами лейбла стала группа Потап и Настя (до 2017 года). В этот период Ирина выступает в качестве продюсера телевизионного проекта "Звезда + Звезда". В последующие годы в продюсерском центре появились новые артисты: группа Время и Стекло (до 2020 года), группа MOZGI, певица Michelle Andrade, альтернативная певица INGRET, хип-хоп проект U_C.
С 2018 года Ирина становится CEO и генеральным директором группы компаний Mozgi Group.

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