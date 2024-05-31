УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Вышла замуж по приколу": Ирина Горовая сделала признание

Элина Чигис
31 мая 2024, 10:21
107
Ирина Горовая призналась, что вышла замуж в первый раз после четырех месяцев знакомства с Юрием Горовым.
Ирина Горовая
Ирина Горовая рассказала о первом браке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gorovaya_irina/

Украинская продюсер Ирина Горовая поделилась секретами личной жизни и призналась, что вышла замуж всего в 16 лет.

В шоу на канале "ЖАБАГАДЮКА" Ирина обьяснила, почему она решилась на такой ранний брак.

Отметим, первым мужем Горовой стал музыкант Юрий Горовой, более известный, как UGO, кроме того, на тот момент он был владельцем ресторана "Вечерний Киев".

Продюсер призналась, что любовь в паре была, но замуж она вышла больше "по приколу" на четвертый месяц после знакомства пары. Ирине нравился статус замужней девушки, и она часто хвасталась этим перед своими сверстниками.

"В 16 замуж вышла. Не по беременности, просто по прикольчику. Представь, мне 16, я поступила в университет, начала учиться и прихожу с кольцом, чтобы все видели. Это был очень классный прикол. Это был 1994 год. Познакомились мы летом, а расписались в ноябре. Четыре месяца мы были знакомы", – призналась Горовая.

Смотрите видео, где Горовая рассказала о первом браке:

Кто такая Ирина Горовая?

Ирина Горовая – соучредитель продюсерского центра и Генеральный директор Pomitni. В 2009 году совместно с Алексеем Потапенко (Потап) основали продюсерский центр MOZGI Entertainment. Ирина занялась управленческой и финансовой стороной бизнеса. Первыми артистами лейбла стала группа Потап и Настя (до 2017 года). В этот период Ирина выступает в качестве продюсера телевизионного проекта "Звезда + Звезда". В последующие годы в продюсерском центре появились новые артисты: группа Время и Стекло (до 2020 года), группа MOZGI, певица Michelle Andrade, альтернативная певица INGRET, хип-хоп проект U_C.
С 2018 года Ирина становится CEO и генеральным директором группы компаний Mozgi Group.

Последние новости украинского шоу-бизнеса

Напомним, на рэпера Потапа набросились пользователи социальной сети Instagram за пост об Анастасии Заворотнюк, которая умерла в ночь на 30 мая. Так, пропагандистские СМИ успели заскринить сторис Потапа, где он высказался относительно Заворотнюк.

А также на днях Настя Каменских обратилась к Потапу по поводу годовщины их свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала нежное фото с мужем, а также написала нежное послание.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Ирина Горовая новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Света, возьми трубку!": под завалами в Харькове до сих пор могут быть люди - ужасные кадры

"Света, возьми трубку!": под завалами в Харькове до сих пор могут быть люди - ужасные кадры

11:04 Украина
Китай отказался от участия в саммите мира в Швейцари: в Reuters назвали причину

Китай отказался от участия в саммите мира в Швейцари: в Reuters назвали причину

10:59 Мир
Вторая фаза наступления: в США раскрыли планы РФ в Харьковской области

Вторая фаза наступления: в США раскрыли планы РФ в Харьковской области

10:01 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Этот человек болен : известная украинская актриса рассказала об Ирине Фарион 19106

"Этот человек болен": известная украинская актриса рассказала об Ирине Фарион

Заворотнюк полностью лишила мужа наследства: кому достанется все 7713

Заворотнюк полностью лишила мужа наследства: кому достанется все

Не могла двигаться и мучалась от боли: что происходило с Заворотнюк перед смертью 4581

Не могла двигаться и мучалась от боли: что происходило с Заворотнюк перед смертью

Форма пальцев покажет скрытые черты характера: на что смотреть 4106

Форма пальцев покажет скрытые черты характера: на что смотреть

Последние новости

11:07

Китайский гороскоп на завтра 1 июня: Обезьянам - счастливый день, Собакам - крупная обида

11:04

"Света, возьми трубку!": под завалами в Харькове до сих пор могут быть люди - ужасные кадрыВидео

10:59

Китай отказался от участия в саммите мира в Швейцари: в Reuters назвали причину

10:35

ПВО бессильна: в Генштабе раскрыли детали взрывов в Краснодарском крае РФ

10:32

Европа потихоньку приходит в себя, очередь за СШАмнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:21

"Вышла замуж по приколу": Ирина Горовая сделала признание

10:01

Вторая фаза наступления: в США раскрыли планы РФ в Харьковской области

09:46

Применили 8 ракет "Нептун": журналист раскрыл подробности удара по порту Кавказ в РФ

09:31

Грозит тюрьма: Трампа признали виновным в сокрытии денег - CNN

Реклама
09:22

Быстро и полезно: что приготовить из куриного филе – идеальный рецептВидео

09:11

РФ ударила по Киеву "Искандером": в КГВА рассказали о последствиях атакиФото

09:00

РФ в двух областях Украины попробует отгрызть территории для переговоров или наступления – АуслендерВидео

08:25

Прогремело около 10 взрывов: в Краснодарском крае РФ вспыхнул мощный пожар в порту

08:22

Непонятно, где он будет действовать: ISW о якобы разрешении Байдена бить по РФ

07:21

В Харькове ракета РФ попала в жилую пятиэтажку: пострадали 23 человека, трое - погиблиФотоВидео

07:10

Найти фальшивого миллионера за 5 секунд смогут лишь единицы: сложная загадка

06:32

В Киеве прогремел взрыв: РФ ударила ракетой по столице, вспыхнул пожарФото

06:22

Российских красных линий уже никто не боитсямнение

05:36

Гороскоп на июнь 2024: Раки сменят имидж и встретят свою любовьВидео

04:10

Ягоды будут как мармелад: идеальный рецепт клубничного варенья - просто объедениеВидео

Реклама
03:35

"Это зависит от физиологических вопросов": эксперт оценил возможность устранения Путина в РФВидео

02:31

ВСУ могут начать масштабное контрнаступление: эксперт назвал 5 главных условийВидео

02:00

"Она тень Путина": предательница Лариса Долина лезет на место Аллы Пугачевой

01:30

Умерла Анастасия Заворотнюк: где упокоится актриса - фото

00:48

Много пострадавших, под завалами люди: РФ ударила по многоэтажке в ХарьковеФотоВидео

00:01

РФ срочно оттягивает пехоту и артиллерию с Херсонщины: куда перебрасывают оккупантов

30 мая, четверг
23:33

"Жизнь закончилась, я умерла": брат "Чеки" опубликовал предсмертное письмо Ирины ЦыбухФото

23:20

США разрешили бить ВСУ американским оружием по России, но с оговоркой

23:05

Все всерьез: Злата Огневич показала личные кадры из свадебного салонаВидео

22:56

Раскрыто западное оружие, которым Украина сможет наносить удары по России

22:52

Мужа Анастасии Заворотнюк подловили в отеле: не уехал домой

22:36

Известная певица рассказала про близкую связь с Даниэлем Салемом

22:23

Отключения света вернутся: в Укрэнерго анонсировали ухудшение ситуации

21:50

ВСУ контролируют Волчанск на 70%: что происходит в городе и за городом

21:42

"Этот человек болен": известная украинская актриса рассказала об Ирине Фарион

21:42

Это должен знать каждый: какая польза от смородины и почему ее могут есть не всеВидео

21:39

Все здание в огне: на Алтае сгорела секретная дача Путина

21:15

Россия становится уязвимой для ответного ядерного ударамнение

21:04

Мощный удар в Крыму: ВСУ разбили паромную переправу оккупантов

20:57

Одним махом 4 катера: появились фантастические подробности "бавовны" в Крыму

Реклама
20:55

Инструктора Франции в Украине: Макрон готовит заявление под визит Зеленского

20:28

Как уничтожить сорняки между садовым гравием: женщина удивила методомВидео

20:26

Возможны даже катаклизмы: Влад Росс назвал худшие дни для путешествий в июнеВидео

20:07

Нам повезло, что у нас есть союзники, но этого недостаточно для победымнение

20:01

Россияне в горячке восстанавливают взлетные полосы в Крыму: что происходит

19:39

Штормовой ветер и грозы: почти всю Украину будут заливать дожди

19:04

Вредители больше не проблема: мыльный раствор от тли, который спасет растенияВидео

18:51

Украина и США подпишут гарантии безопасности перед "саммитом мира" - FT

18:50

"Умер, воскрес и высмеиваю других": Потап оправдался за слова про Заворотнюк

18:36

Логистические маршруты частично перерезаны: в ВСУ раскрыли ситуацию на Харьковщине

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять