"Вышла замуж по приколу": Ирина Горовая сделала признание

Ирина Горовая призналась, что вышла замуж в первый раз после четырех месяцев знакомства с Юрием Горовым.

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Ирина Горовая рассказала о первом браке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gorovaya_irina/

Украинская продюсер Ирина Горовая поделилась секретами личной жизни и призналась, что вышла замуж всего в 16 лет.

В шоу на канале "ЖАБАГАДЮКА" Ирина обьяснила, почему она решилась на такой ранний брак.

Отметим, первым мужем Горовой стал музыкант Юрий Горовой, более известный, как UGO, кроме того, на тот момент он был владельцем ресторана "Вечерний Киев".

Продюсер призналась, что любовь в паре была, но замуж она вышла больше "по приколу" на четвертый месяц после знакомства пары. Ирине нравился статус замужней девушки, и она часто хвасталась этим перед своими сверстниками.

"В 16 замуж вышла. Не по беременности, просто по прикольчику. Представь, мне 16, я поступила в университет, начала учиться и прихожу с кольцом, чтобы все видели. Это был очень классный прикол. Это был 1994 год. Познакомились мы летом, а расписались в ноябре. Четыре месяца мы были знакомы", – призналась Горовая.

Смотрите видео, где Горовая рассказала о первом браке:

Кто такая Ирина Горовая? Ирина Горовая – соучредитель продюсерского центра и Генеральный директор Pomitni. В 2009 году совместно с Алексеем Потапенко (Потап) основали продюсерский центр MOZGI Entertainment. Ирина занялась управленческой и финансовой стороной бизнеса. Первыми артистами лейбла стала группа Потап и Настя (до 2017 года). В этот период Ирина выступает в качестве продюсера телевизионного проекта "Звезда + Звезда". В последующие годы в продюсерском центре появились новые артисты: группа Время и Стекло (до 2020 года), группа MOZGI, певица Michelle Andrade, альтернативная певица INGRET, хип-хоп проект U_C.

С 2018 года Ирина становится CEO и генеральным директором группы компаний Mozgi Group.

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