"Просто они отдельно": Потап и Настя Каменских скрывают свое расставание - журналистка

В шоу-бизнесе заподозрили, что Потап и Настя Каменских уже давно разошлись.

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В сети обсудили брак Потапа и Насти Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Кратко:

Настя Каменских показала старое фото с мужем

Наталия Тур не верит, что пара до сих пор вместе

Украинская журналистка Наталия Тур высказала свое мнение на счет отношений украинской певицы Насти Каменских и ее мужа рэпера Потапа.

В новом выпуске шоу "#ністиданісовісті" на YouTube-канале "Люкс ФМ" Тур обратила внимание на публикацию Насти в соцсетях, в котором она показалась вместе с мужем.

"Мой любимый муж Леша, мой спутник жизни, поддерживает меня на каждом шагу", – написала Каменских.

Но журналистка отметила, что уже давно нет свежих совместных фотографий пары, а певица публикует только старые.

"Она представила эту фотографию, как новую, а фотка очень старая. И это может свидетельствовать, что они очень давно не виделись, и у них нет новых совместных фото. Просто они отдельно, а до сих пор для публики стараются делать вид, что вместе", - заявила Тур.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Смотрите видео, в котором обсудили отношения Потапа и Насти Каменских:

Кто такая Настя Каменских? Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.

А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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