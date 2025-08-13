"У Бога другой план": футболист Шахтера сообщил о горе в семье

Георгий Судаков рассказал детали.

Игрок Шахтера Георгий Судаков рассказал печальную новость о том, что умер его отец за несколько дней до матча с Панатинаикосом.

На своей странице в соцсетях Георгий поделился, что 13 августа его отец Виктор должен был праздновать день рождения, но судьба распорядилась иначе.

"Завтра у тебя должен был бы быть день рождения, но у Бога другой план на этот день. Ты был настоящий, искренний, с добрым сердцем и чистой душой! В четверг ты должен был бы как всегда смотреть футбол, болеть, переживать, а после игры набрать мне и сказать: "Сынок, ты как всегда лучший". Еще позавчера с тобой вспоминали эмоции с гендер-пати, как ты со всеми ребятами общался и кайфовал: "Ну ребята такие все классные, душевные, они мне как родные". Хочу еще хотя бы раз услышать твою установку на игру. "Сынок, мяч круглый, поле ровное, у тебя все получится, ты самый лучший". Не забывайте позвонить родным! Никогда не знаешь, когда случится "тот самый день", - отметил футболист.

Георгий Судаков о отце / фото: скрин instagram.com, Георгий Судаков

Карьера Георгия Судакова

Судаков является воспитанником Шахтера, футболист дебютировал во взрослом составе в 2020 году и уже успел стать одним из его лидеров. В 145 поединках украинец отметился 35 голами и 25 результативными передачами.

Также Георгий дважды помог команде завоевать чемпионский титул и Кубок Украины.

О персоне: Георгий Судаков Георгий Викторович Судаков родился 1 сентября 2002 года в городе Брянка, Луганская область, Украина - украинский футболист, полузащитник донецкого "Шахтера", молодежной и национальной сборных Украины. Бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 2023 в составе сборной Украины U-21, лучший бомбардир молодежного чемпионата Европы 2023. В детско-юношеской футбольной лиге Украины выступал за харьковский "Металлист" (2013-2016) и донецкий "Шахтер" (2017-2019). В сезоне 2018/19 годов вместе с "горняками" стал чемпионом Украины среди игроков до 17 лет и признан лучшим игроком финального турнира. Кроме этого, по итогам сезона Георгия Судакова признали лучшим игроком атакующего плана среди игроков 2002 года рождения. По результатам опроса Георгий Судаков был признан лучшим игроком 2023 года в "Шахтере". Wikipedia

