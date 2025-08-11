Жена известного украинского футболиста похвасталась роскошным отдыхом

Кратко:
- Карина Кочергина отправилась отдохнуть
- Как она проводит время
Жена украинского известного футболиста Владислава Кочергина – Карина Кочергина – поделилась, как проводит время на отдыхе.
На своей странице в соцсетях она опубликовала фото, на которых похвасталась роскошным отпуском.
Отметим, Карина отдыхает, пока Владислав лечит травму, которую получил во время тренировки Ракува еще в июне.
Кочергина показала серию снимков возле бассейна и продемонстрировала свою фигуру в стильном купальнике.
Напомним, полузащитник получил травму крестообразных связок и выбыл из спорта предположительно на 9-12 месяцев. Сейчас Владислав вместе с супругой проживают в Познани, где он проходит реабилитацию.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, Елена Зеленская решила немного сменить образ и отказалась от традиционного "голого маникюра". Также изменилась и длина ногтей Зеленской, теперь они значительно длиннее, но все же минимализм в маникюре она сохранила.
А также Злата Огневич в новом клипе на песню "Вільна" показалась вместе с возлюбленным. Этот клип стал одним из самых интимных в творчестве артистки, в нем собраны кадры из ее домашнего архива.
О персоне: Владислав Кочергин
Владислав Кочергин — украинский футболист, полузащитник клуба "Ракув".
В 2014 году привлекался в состав юношеской сборной до 19 лет.
5 сентября 2021 года исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков впервые вызвал Кочергина для участия в товарищеском матче против сборной Чехии. 8 сентября дебютировал в сборной Украины в матче против Чехии, выйдя на замену Андрею Ярмоленко на 76-й минуте, сообщает Википедия.
