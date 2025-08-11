Жена известного украинского футболиста похвасталась роскошным отдыхом

Карина Кочергина показала точеную фигуру.

Карина Кочергина - отпуск / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Карина Кочергина

Кратко:

Карина Кочергина отправилась отдохнуть

Как она проводит время

Жена украинского известного футболиста Владислава Кочергина – Карина Кочергина – поделилась, как проводит время на отдыхе.

На своей странице в соцсетях она опубликовала фото, на которых похвасталась роскошным отпуском.

Отметим, Карина отдыхает, пока Владислав лечит травму, которую получил во время тренировки Ракува еще в июне.

Карина Кочергина на отдыхе / фото: instagram.com, Карина Кочергина

Кочергина показала серию снимков возле бассейна и продемонстрировала свою фигуру в стильном купальнике.

Карина Кочергина на отдыхе / фото: instagram.com, Карина Кочергина

Напомним, полузащитник получил травму крестообразных связок и выбыл из спорта предположительно на 9-12 месяцев. Сейчас Владислав вместе с супругой проживают в Познани, где он проходит реабилитацию.

О персоне: Владислав Кочергин Владислав Кочергин — украинский футболист, полузащитник клуба "Ракув".

В 2014 году привлекался в состав юношеской сборной до 19 лет.

5 сентября 2021 года исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков впервые вызвал Кочергина для участия в товарищеском матче против сборной Чехии. 8 сентября дебютировал в сборной Украины в матче против Чехии, выйдя на замену Андрею Ярмоленко на 76-й минуте, сообщает Википедия.

