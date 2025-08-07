Умер футболист "Зари": стала известна шокирующая причина смерти

Владимиру Белоцерковцу на момент смерти было всего 26 лет.

Умер Владимир Белоцерковец / Фото Facebook/Телеканал Sport

6 июля стало известно о том, что умер молодой футболист команды "Заря" Владимир Белоцерковец.

О смерти спортсмена сообщил журналист Игорь Бурбас. Он также раскрыл шокирующую причину смерти футболиста. На своей странице в Телеграм он написал, что по факту смерти Белоцерковца вряд ли будет официальное разъяснение.

"И мы точно не узнаем истинную правду. Ее футболист "Зари" навсегда унес с собой в лучший мир. Однако есть информация неофициальная. И вот, насколько мне известно, Белоцерковца нашли под окном высотки. Жил он как бы на 18 этаже. Погиб ли собственной смертью, ответ даст только следствие. Однако команде ситуацию объяснили так, что это "выбор самого футболиста". Если дословно", - пишет Бурбас.

Стала известна причина смерти футболиста "Зари" / Фото Телеграм/burbuzz

Он также добавляет, что не только "Заря", а весь украинский футбол потерял талантливого игрока. "Он только что восстановился после травмы и уже тренировался в общей группе. Однако какие-то вещи вероятно оставались вне рабочего процесса. О них мы уже не узнаем. К сожалению, это страшная трагедия", - добавил он.

Умер Владимир Белоцерковец / Фото Facebook/Телеканали Sport

6 августа, на 26-м году, оборвалась жизнь полузащитника луганской "Зари" Владимира Белоцерковца.

"Футбольный клуб "Заря" выражает искренние соболезнования близким и родственникам игрока. Мы все запомним его как профессионала, хорошего и отзывчивого человека. Терпение и сил семье Владимира Белоцерковца…", – говорится в сообщении на официальном сайте "Зари".

Футболист Владимир Белоцерковец родился 22 января 2000 в Голой Пристани (Херсонская область). Был членом молодежных академий харьковского "Металлиста" и луганской "Зари".

Играл на позиции полузащитника.

