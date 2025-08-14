Тяжко: Могилевская рассказала, сколько ей нужно для жизни в Киеве

Наталью Могилевскую подловили на улицах Киева и расспросили о ее тратах.

Могилевская рассказала, сколько тратит / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Сколько тратит Могилевская в Киеве

За сколько она жила в Индии

Украинская известная певица Наталья Могилевская рассказала, сколько ей нужно денег для комфортного проживания в столице Украины - Киеве.

Об этом она поделилась в разговоре с Ангелиной Пычик. По словам Могилевской, 20-ти тысяч гривен на жизнь в Киеве - это мало. Но 30-40 тысяч ей вполне достаточно для того, чтобы чувствовать себя комфортно.

"На 20 тяжело, но можно прожить, а вот 30-40 — уже нормально. Я тратила в своей жизни разные деньги. На мои базовые запросы, я думаю, идут те же 30-40 тысяч гривен. А на нужды бизнеса я трачу гораздо большие деньги", — рассказала она.

Она также добавила, что жила в ашраме, в Индии, где тратила 100-150 долларов в месяц. "Это была моя лучшая жизнь", - говорит она.

Могилевская и ее пикник на Крещатике

Накануне Наталья Могилевская необычным способом решила отметить выход своего хита "Полюби меня такой" на украинском языке. Она показала видео, как стелит подстилку прямо на асфальт, раскладывает все для пикника и укладывается с бокалом прямо в центре столицы.

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

