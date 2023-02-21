Тяжелобольную Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

В онкоклинике "прекрасная няня" находилась с сентября 2022 года.

Анастасия Заворотнюк выписана из больницы после 5 месяцев лечения / instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк исчезла из медийного пространства в 2019 году: тогда у нее диагностировали глиобластому - агрессивную форму рака головного мозга.

Более трех лет артистка борется со своим страшным недугом. Ее семья не дает комментариев о состоянии Заворотнюк, и уж тем более не показывает, как она выглядит после стольких лет лечения. Однако в последнее время в росСМИ стали появляться обнадежывающие прогнозы о состоянии актрисы.

Так стало известно, что на днях "прекрасную няню" выписали из клиники после пятимесячного пребывания там. Домой ее забирал супруг, фигурист Петр Чернышев. Медицинское учреждение не стало разглашать подробности лечения артистки, однако эксперты уже предполагают, что Заворотнюк находилась на реабилитации, то есть делает первые шаги к восстановлению организма.

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Такие выводы были сделаны потому, что взрослые люди с диагнозом, как у актрисы, как правило живут 1.5-2 года (Заворотнюк уже преодолела этот рубеж). Для лечения глиобластомы предусмотрен свой протокол - операция по удалению опухоли, затем лучевая терапия и химиотерапия. Все эти этапы актриса уже прошла.

Вероятность рецидива в таких случаях не высока, поэтому официальной терапии "второй линии" не существует. Дальше - экспериментальное лечение. Все зависит от состояния пациента, изначального размера опухоли, реакции на препараты и пр. Самое оптимистичный вывод, который мог сделать эксперт - 5 месяцев Заворотнюк занималась когнитивной и двигательной реабилитацией.

Ранее стало известно, что поклонники звезды ситкома "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк бьют тревогу из-за сообщений о том, что состояние актрисы стало хуже. В том числе, и из-за нового сообщения ее дочери, 26-летней Анны.

Позже появилась новость о том, что Заворотнюк, которая уже несколько лет борется с неизлечимой болезнью, а именно раком головного мозга, появится в новом сериале.

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