УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

После тревожных слухов о здоровье Заворотнюк ее дочь начала раздавать одежду из дома чужим людям

19 августа 2022, 16:27

Фанаты очень встревожились после того, как 26-летняя Анна Заворотнюк рассказала ‒ мол, она начала раздавать одежду из дома бабушке или чужим людям.

Заворотнюк, дочь
Анастасия Заворотнюк и ее дочь Анна / УНИАН и instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Поклонники звезды ситкома "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк бьют тревогу из-за сообщений о том, что стало хуже. В том числе, и из-за нового сообщения ее дочери, 26-летней Анны.

Фанаты очень встревожились после того, как девушка рассказала ‒ мол, она начала раздавать одежду из дома бабушке или чужим людям.

"Что-то отдаю, что-то продаю. Ну, а все самое красивое идет бабуле. Она у меня модница", — заявила Анна. А на вопрос — почему не маме — девушка ответила уклончиво — дескать, той сейчас не до нарядов.

Такое заявление Анны заставили поклонников еще более усердно молиться о здоровье ее мамы.

Более того, как пишут российские СМИ, якобы супруг Заворотнюк, фигурист Петр Чернышов поставил все дела на паузу, чтобы провести время с женой, доживающей последние дни.

Напомним, недавно росСМИ, со ссылкой на некоего журналиста, распространили новость о том, что экспериментальная терапия перестала действовать на Заворотнюк, а значит она обречена.

По словам журналиста, близкие актрисы в панике из-за этой новости. Они продолжают верить в ее исцеление, и не готовы прощаться с ней так быстро.

До того журналист Алексей Еремин со ссылкой на свой источник в семье артистки заявил, что российская актриса Анастасия Заворотнюк находится в критическом состоянии.

По словам инсайдера, знакомого с ситуацией в семье, состояние Анастасии оценивается врачами как критическое. Шансы на выздоровления постоянно уменьшаются.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
Анастасия Заворотнюк Анна Заворотнюк новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:51

Агрессоры устроят в Мариуполе судилище над пленными в стиле Нюрнбергского трибунала - разведка

16:38

"Сразу заявят о своей независимости": Соскин рассказал, как будет распадаться РоссияВидео

16:32

Взрывы в Крыму: 50% боевых самолетов ЧФ России выведено из строя - ReutersВидео

16:27

После тревожных слухов о здоровье Заворотнюк ее дочь начала раздавать одежду из дома чужим людям

16:09

Захват Киева уже невозможен: эксперт объяснил почемуВидео

Реклама
16:08

Приметы на 20 августа: какие 2 вещи категорически запрещено делать, чтобы не впустить бедыВидео

16:01

Лукашенко выдал бред, что вместо Украины "воюет НАТО" и сделал циничное заявление о бомбежкахВидео

15:57

Если Путин пойдет на эскалацию, армия Украины будет наступать на Беларусь и города РФ – СоскинВидео

15:47

Тарзан прервал молчание после унижения от матери Королевой

15:46

Самый вкусный салат на зиму: чумовая закуска и простой рецептВидео

15:42

Он просто камень з глазами: путинский холуй Машков накинулся на Шварценеггера

15:31

700 военных РФ из бригады "бучанских палачей" пытаются сбежать с фронта – СМИВидео

15:14

"Боевые кролики роют тоннели в Беларусь": на Волыни терробороновцы открыли хозяйство на позициях

15:14

Перед сном люди кладут мыло под подушку: зачем они так делают

14:52

Бой Усик - Джошуа: украинский боксер поставил 70 тыс. долларов против УсикаВидео

14:44

"Напоминает зависимость от наркотиков": Кулеба разнес призыв в ФРГ о запуске Северного потока-2Видео

14:37

Радиация может накрыть Кубань: эксперт рассказала о последствиях теракта на ЗАЭС

14:35

Путин не провел чистки в ФСБ, несмотря на ряд неудач в Украине - Washington Post

14:19

"Стыдно в глаза посмотреть?": украинцы отчихвостили Киркорова в МонакоВидео

14:07

Третий раз не поедет: ВСУ ликвидировали сержанта из РФ, вернувшегося на фронт после раненияВидео

Реклама
13:59

"Лидеры" – Медведчук и Янукович: ФСБ готовила два "правительства" на случай захвата Киева – СМИВидео

13:47

"А кто здесь клоун?": ненавидящий Зеленского Гиркин сравнил его с ПутинымВидео

13:20

Эрдоган предложил Зеленскому провести его встречу с Путиным

13:17

Оккупанты готовят вторую "Еленовку" во время "судилища" над пленными в Мариуполе - разведка

13:14

Переговоры с Кремлем, как игра в "русскую рулетку": "финал будет роковым для всех" - ПодолякВидео

13:13

"Ракета попала прямо в его комнату": россияне убили 11-летнего мальчика в ХарьковеВидео

13:00

Гороскоп на завтра 20 августа 2022: Ракам – хорошие новости, Весам – неожиданные сюрпризы, Рыбам – деньгиВидео

12:52

В Кремле не исключают "жест доброй воли": СМИ выяснили, какие у РФ есть варианты закончить войну

12:50

Если оккупанты будут наступать на Запорожье и Кривой Рог, то ВСУ пойдут на Белгород и Курск – СоскинВидео

12:43

Надругались над ней и задули пеной: звезда "Ликвидации" придумала фейк о ВСУ и девочке

12:34

"За месяц будет уничтожаться любая группировка РФ": Соскин озвучил сценарий освобождения КрымаВидео

12:13

Журналисты нашли доказательства, как миллионная ботоферма работала на Порошенко и его "Евросолидарность"

12:05

"Орки не будут целиться в женщин и детей": исполнитель роли Саурона поддержал украинцевВидео

12:03

"Позорище": Волочкова заявилась к нотариусу в трусах

12:02

С днем рождения девушке – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннице

11:35

Если отдаст Крым, то его режим кончится крахом: эксперт пояснил, почему Путин вцепился в полуостровВидео

11:14

Оккупанты готовятся к теракту на Запорожской АЭС: он может произойти уже сегодня - разведкаВидео

11:01

Уничтоживший под Черниговом русский Су-34 пенсионер получил медаль от пограничниковВидео

10:46

"Алло, это Дима": пленный фотограф из Азовстали вышел на связь с роднымиВидео

10:32

Танки горели вместе с экипажем: защитники Украины с помощью "Стугны" ярко расправились с оккупантамиВидео

Реклама
10:26

В Мелитополе взорвали электроопору, необходимую для переподключения ЗАЭС к энергосистеме РФ - СМИ

10:05

Jerry Heil и Леся Никитюк записали песню-издевку над россиянами, бегущими из КрымаВидео

09:51

Оккупанты в панике: украинские летчики уничтожили танки, склад и более 7 десятков оккупантовВидео

09:44

Преображение Господне 2022 – поздравления и душевные картинки к празднику

09:33

В Севастополе после "бавовны" оккупанты испугались и поставили блокпост для проверки авто

09:20

"Ключ" к освобождению Крыма - в Херсоне: эксперт спрогнозировал, когда Украина вернет полуостровВидео

08:57

Яблочный Спас 2022 – поздравления, сердечные картинки и открытки к празднику

08:44

Гороскоп на сегодня, 19 августа 2022: Тельцам – ловушка, Весам – затруднения, Стрельцам – неудачиВидео

08:35

США выделят Украине новый пакет военной помощи на $800 млн – Reuters

08:29

"Юля была неугомонной": в бою против оккупантов погибла молодая украинкаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять