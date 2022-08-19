После тревожных слухов о здоровье Заворотнюк ее дочь начала раздавать одежду из дома чужим людям

Фанаты очень встревожились после того, как 26-летняя Анна Заворотнюк рассказала ‒ мол, она начала раздавать одежду из дома бабушке или чужим людям.
Поклонники звезды ситкома "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк бьют тревогу из-за сообщений о том, что стало хуже. В том числе, и из-за нового сообщения ее дочери, 26-летней Анны.
Фанаты очень встревожились после того, как девушка рассказала ‒ мол, она начала раздавать одежду из дома бабушке или чужим людям.
"Что-то отдаю, что-то продаю. Ну, а все самое красивое идет бабуле. Она у меня модница", — заявила Анна. А на вопрос — почему не маме — девушка ответила уклончиво — дескать, той сейчас не до нарядов.
Такое заявление Анны заставили поклонников еще более усердно молиться о здоровье ее мамы.
Более того, как пишут российские СМИ, якобы супруг Заворотнюк, фигурист Петр Чернышов поставил все дела на паузу, чтобы провести время с женой, доживающей последние дни.
Напомним, недавно росСМИ, со ссылкой на некоего журналиста, распространили новость о том, что экспериментальная терапия перестала действовать на Заворотнюк, а значит она обречена.
По словам журналиста, близкие актрисы в панике из-за этой новости. Они продолжают верить в ее исцеление, и не готовы прощаться с ней так быстро.
До того журналист Алексей Еремин со ссылкой на свой источник в семье артистки заявил, что российская актриса Анастасия Заворотнюк находится в критическом состоянии.
По словам инсайдера, знакомого с ситуацией в семье, состояние Анастасии оценивается врачами как критическое. Шансы на выздоровления постоянно уменьшаются.
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