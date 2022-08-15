Для всех нас боль: дочь Заворотнюк поделилась свежими новостями о здоровье матери

Анастасия Заворотнюк / instagram.com/a_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк, дочь популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже более 3 лет борется с раком мозга, прокомментировала состояние своей матери. Так,

"Болезнь очень серьезная. Сложно говорить об этой стороне жизни даже с близкими людьми. Понимаю, что многих это интересует, но тут боишься даже дышать в эту сторону, не то что говорить и рассказывать. Для всех нас это боль", — поведала Анна Заворотнюк, которую цитирует Комсомольская правда.

По словам дочери Заворотнюк, болезнь очень серьезная и о ней сложно говорить даже с близкими людьми. "Мама самая сильная. Желаю всем, чтобы их родители никогда не болели, это страшно и невероятно больно. Но я стараюсь жить дальше и более-менее научиться справляться со своей дырой в сердце", — написала девушка.

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В последнее время, молчание дочери Заворотнюк от отмена концертов ее мужа Петра Чернышова спровоцировало появление слухов о том, что актрисе стало хуже.

Отметим, что она не появляется на публике. Единственное фото, которое попало в сеть - это было фото с радара-фиксатора скорости, на котором видно женщину, которая лежит на переднем сидении, а за рулем находится мужчина, который похож на Петра Чернышова.

Напомним, ранее дочь российского телеведущего Леонида Якубовича отличается необычной внешностью и довольно нестандартным мышлением.

Несмотря на юный возраст, Варвара давно живет отдельно от родителей, которые никогда чрезмерно не баловали ненаглядное чадо.