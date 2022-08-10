Необычная дочь Якубовича ужаснула внешним видом

Девушка довольно сильно отличается от своих сверстников.
Дочь российского телеведущего Леонида Якубовича отличается необычной внешностью и довольно нестандартным мышлением.
Несмотря на юный возраст, Варвара давно живет отдельно от родителей, которые никогда чрезмерно не баловали ненаглядное чадо.
На опубликованном фото в Instagram девушка предстала в довольно брутальном виде. Широкие шорты и свободная майка не самым выгодным образом оттенили расслабленную позу девушки.
"Рецепт кайфовой субботы: искупаться в озере Серебряного бора, устроить пикник, встретить закат с малиновым лимонадом в "Стрелке", - подписала снимок Варвара.
Ранее мы писали, что дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, резко отреагировала на вопрос о своей младшей сестре, которую актриса родила несколько лет назад от российского фигуриста Петра Чернышева.
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