Анастасия Заворотнюк появится в новом сериале

Актриса сыграла свою роль в новом сериале и ее партнеры по площадке поделились подробностями.

Анастасия Заворотнюк / instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая уже несколько лет борется с неизлечимой болезнью, а именно раком головного мозга, появится в новом сериале.

Как сообщает российский ресурс "Народные новости", уже через несколько месяцев состоится премьера сериала "Приставы", снятой еще в 2017 году до того, как актрисе поставили страшный диагноз. Партнерами Заворотнюк по съемочной площадке тогда стали Кирилл Мелехов, Андрей Чадов и Анна Попова.

Актер Кирилл Мелехов поделился воспоминаниями о съемках и рассказал немного о сюжете. По словам актера, помимо закулисья работы приставов зрители увидят интересную историю любви.

"Мой персонаж потерял семью в автокатастрофе и в конце он влюбляется в другую героиню, но назвать ее имя не могу", — рассказал Мелехов.

Поклонники предполагают, что именно Анастасия Заворотнюк исполнила роль возлюбленной героя Мелехова. Актер сделал признание и рассказал, что "Приставы" были его единственным совместным проектом с Заворотнюк.

Напомним, ранее дочь смертельно больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна решила покинуть свою родину - террористическое государство Россию.

Об этом она сообщила на странице своей социальной сети Instagram, где пояснила поклонникам, что переезжает из Баку в Дубай. Модель, которая недавно вышла замуж, но не раскрывает личность своего мужа, сообщила, что переезжает следом за ним.

Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком головного мозга и уже несколько лет не показывается на публике, продолжает свое лечение, которое судя по всему, не приносит ожидаемых результатов.

По словам ее дочери Анны Заворотнюк, которая очень редко говорит о состоянии матери ответила, что за состояние звезды остается только молиться. "Что здесь еще сказать, только молиться за нее", - говорит она.

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