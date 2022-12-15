Дочь Заворотнюк сбежала из России в Дубай

Дочь больной раком актрисы призналась, что скучать за Россией не собирается.

Анна Заворотнюк / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь смертельно больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна решила покинуть свою родину - террористическое государство Россию.

Об этом она сообщила на странице своей социальной сети Instagram, где пояснила поклонникам, что переезжает из Баку в Дубай. Модель, которая недавно вышла замуж, но не раскрывает личность своего мужа, сообщила, что переезжает следом за ним.

На вопрос подписчиков о том, не тяжело ли ей будет переезжать, Заворотнюк ответила, что переезжает не одна, а с частью своей семьи. "Я огромная часть друзей тоже переехала, так что скучать нам не приходится. Плюс я человек мира, мне комфортно в переездах", - сообщила она, отметив, что за Россией особенно скучать не будет.

Напомним, Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком головного мозга и уже несколько лет не показывается на публике, продолжает свое лечение, которое судя по всему, не приносит ожидаемых результатов.

По словам ее дочери Анны Заворотнюк, которая очень редко говорит о состоянии матери ответила, что за состояние звезды остается только молиться. "Что здесь еще сказать, только молиться за нее", - говорит она.

Кроме того, все эти годы ходят слухи о том, что недуг изменил Анастасию Заворотнюк до неузнаваемости. В сети даже появился снимок актрисы, которая сидит в машине рядом со своим мужем фигуристом Чернышевым. Тогда на фото было видно, что актриса сильно поправилась и лишилась волос.

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