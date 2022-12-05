"Только молиться": дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери и заговорила о ее внешности

Прогнозы относительно состояния Анастасии Заворотнюк появляются не часто и журналисты активно следят за состоянием актрисы.

Заворотнюк, дочь / УНИАН и instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком головного мозга и уже несколько лет не показывается на публике, продолжает свое лечение, которое судя по всему, не приносит ожидаемых результатов.

По словам ее дочери Анны Заворотнюк, которая очень редко говорит о состоянии матери ответила, что за состояние звезды остается только молиться. "Что здесь еще сказать, только молиться за нее", - говорит она.

Кроме того, все эти годы ходят слухи о том, что недуг изменил Анастасию Заворотнюк до неузнаваемости. В сети даже появился снимок актрисы, которая сидит в машине рядом со своим мужем фигуристом Чернышевым. Тогда на фото было видно, что актриса сильно поправилась и лишилась волос.

Отметим, актриса Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с онкологией. В мае 2020 года официально подтвердили диагноз звезды, хоть слухи о болезни артистки ходили еще в 2019 году.

Последний раз Заворотнюк вышла в люди 5 апреля 2019 года. Анастасия посетила открытие ювелирного бутика в Ереване. Актриса выглядела великолепно — платье с глубоким декольте подчеркивало фигуру, волосы уложены так, что любая позавидует. Правда, не было фирменной улыбки, а в глазах Заворотнюк отпечаталась усталость. Это мероприятие стало последним публичным выходом звезды "Моей прекрасной няни".

Напомним, ранее поклонники звезды ситкома "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк бьют тревогу из-за сообщений о том, что стало хуже. В том числе, и из-за нового сообщения ее дочери, 26-летней Анны.

Фанаты очень встревожились после того, как девушка рассказала ‒ мол, она начала раздавать одежду из дома бабушке или чужим людям.

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