"Она к себе такой привыкает": болезнь сильно изменила внешность Заворотнюк

Болезнь сильно изменила внешность Заворотнюк/ кадр из тс Моя прекрасная няня

Анастасия Заворотнюк, которая борется с тяжелой формой онкологии, сильно изменилась.

Друг актрисы Анатолий Демидов рассказал журналистам о том, что внешность звезды "Моей прекрасной няни" изменилась.

"Анастасия очень набрала вес. Но все, кто ее уже видел в этом состоянии, привыкли. Она тоже к себе такой привыкает", — цитирует Демидова kp.ru.

По его словам, Заворотнюк в последнее время чувствует себя неплохо, у нее хорошее настроение.

Напомним, ранее поклонники звезды ситкома "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк бьют тревогу из-за сообщений о том, что стало хуже. В том числе, и из-за нового сообщения ее дочери, 26-летней Анны.

Фанаты очень встревожились после того, как девушка рассказала ‒ мол, она начала раздавать одежду из дома бабушке или чужим людям.

Также мы писали, что дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, резко отреагировала на вопрос о своей младшей сестре, которую актриса родила несколько лет назад от российского фигуриста Петра Чернышева.

В частности, один из подписчиков спросил, не считает ли Анна Заворотнюк свою младшую сестру Милу виновной в болезни актрисы.

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