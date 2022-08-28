В сети рассказали, как выглядела Заворотнюк во время своего последнего публичного появления

Заворотнюк появилась на открытии ювелирного бутика и даже приобрела крестик для будущих крестин дочери.
Российская актриса, которая уже три года борется с серьезным онкологическим заболеванием, в последний раз была на открытии ювелирного салона в Армении.
"5 апреля 2019 года на открытии ереванского ювелирного бутика, обычно веселая и улыбчивая актриса была не похожа сама на себя. Она выглядела очень задумчивой и грустной. Все, кто видел ее появление в бутике, уверены, что уже тогда Заворотнюк знала о своем тяжелейшем диагнозе", - пишут РосСМИ.
"Анфиса Чехова была очень общительна с прессой и с гостями. Анастасия была немножко грустной и замкнутой", — заявил корреспондент.
Отмечается также, что зрители разглядели на шее артистки чуть видимый шрам. Кроме того, с тех пор Заворотнюк не отвечала даже на сообщения друзей.
Напомним, ранее поклонники звезды ситкома "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк бьют тревогу из-за сообщений о том, что стало хуже. В том числе, и из-за нового сообщения ее дочери, 26-летней Анны.
Фанаты очень встревожились после того, как девушка рассказала ‒ мол, она начала раздавать одежду из дома бабушке или чужим людям.
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