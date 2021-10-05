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"Ты ж у меня не танцовщица": папа Джамалы дал оценку ее танго на Танцях з зірками

5 октября 2021, 15:42
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Алим Айярович пристально следит за карьерой известной дочери

Джамала на шоу Танцы со звездами
Джамала на шоу Танцы со звездами / instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала рассказала, как папа относится к ее участию в проекте Танці з зірками.

За 5 недель, которые прошли с начала 9 сезона, прогресс Джамалы, как танцовщицы, отмечают многие.

За ее с Антоном Нестерко пару болеют тысячи поклонников: одним нравится профессионализм артистов, другим чувства и чувственность танцев.

На прошлой неделе Джамала и Антон Нестерко исполняли нежное танго под музыку из к/ф "Запах женщины".

В нем певице пришлось изображать слепую, а также примерить необычную для ее стиля прическу – каре.

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Танец пришелся по душе судьям и фанатам, но готовиться к нему певице было очень сложно. В своем Instagram-аккаунте Джамала поделилась, что на прошлой неделе ее отцу Алиму Айяровичу делали операцию.

Читайте также"Я его боюсь": Джамалу на Танцах со звездами довели до слезНесмотря на это, папа певицы все же следил за успехами дочери на паркете. В трогательной сторис, которую выложила артистка, она спрашивает у папы, понравился ли ему танец.

"Очень… молодец. Очень… Гарно. За короткое время, за три дня, выучить такой танец… Ты ж у меня не танцовщица!" – ответил Алим Айярович.

Затем, немного поразмыслив, он добавил: "Ты у меня профессионалка, да. За все, что ты берешься – молодец. Ай, моя сладкая. Дай Бог, что еще альбомчик этот твой прозвучал".

Джамала с отцом / instagram.com/jamalajaaa

Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.

Автор: Anna Pidhorna
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шоу-бизнес Джамала Танці з зірками новости шоу бизнеса
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