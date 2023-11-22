"Надо мальчик": Jerry Heil назвала популярного певца, которого хочет заманить в свой лейбл

Популяризация украинской музыки - приоритет в жизни певицы.

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Jerry Heil стала продюсером и запустила собственный музыкальный лейбл-Nova Music / Фото пресс-службы

Летом этого года певица Jerry Heil стала продюсером и запустила собственный музыкальный лейбл – Nova Music. В программе "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ артистка рассказала, что решилась на этот шаг, чтобы помогать молодым артистам продвигать свое творчество на широкую публику.

По информации пресс-службы, звезды, которые уже ярко сияют в Украине, новоиспеченную продюсершу интересуют мало. Однако на большой сцене все же есть певец, которого она мечтает заманить в Nova Music. Это Владимир Дантес.

"Я действительно создала лейбл, куда мы ищем и находим нереально талантливых артистов. Очень хочу захантить Дантеса на наш лейбл, потому что нам надо уже мальчик", – с улыбкой поделилась Jerry Heil.

Сейчас же в музыкальном лейбле Nova Music всего две артистки - лирическая автор вирусного трека "Чом тобі, вороже, не спиться" Виталия Грицак и эксцентричная поп-певица Летучая мышь, чья песня про "дупу огірка" стала трендом в Тиктоке. Однако Jerry Heil не спешит называть себя продюсеркой, ведь ее лейбл работает совсем не по тем канонам, которые годами формировались на украинском музыкальном рынке. Ее цель - усиливать, а не управлять.

"Продюсирование в том значении, которое мы здесь в Украине употребляем, – это вкладывание денег, когда ты артистами управляешь. Но, как по мне, современные артисты вполне самодостаточны для того, чтобы все самим делать. Моя задача в том, чтобы наделить этих людей всеми необходимыми техническими инструментами для того, чтобы их музыку услышала более широкая аудитория", – рассказала Jerry Heil.

Популяризация украинской музыки - приоритет в жизни певицы. Цель, ради которой она даже прервала учебу в сверхпрестижном музыкальном колледже Беркли в США.

"У меня есть цель вывести украинскую музыку на мировой рынок. Но я не могу писать об Украине, находясь там. Это будет не совсем искренне", - пояснила певица в программе.

Добавим, что вскоре Jerry Heil в дуэте с alyona alyona поборется за право представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2024. Артистки попали в финал национального отбора с песней Teresa & Maria.

Еще больше эксклюзивных подробностей из жизни украинских и мировых знаменитостей узнавайте в новых выпусках программы "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ. Влюбляйтесь в знаменитых и знаменитых каждое воскресенье в 9:30 вместе с Никитой Добрыниным и Натали Солоник.

Напомним, ранее в Украине определились с десяткой финалистов, которые будут бороться за право представлять Украину на международном конкурсе Евровидение 2024 в Швеции уже в мае.

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