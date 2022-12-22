Jerry Heil экстренно госпитализирована во время концерта - певица упала с большой высоты

Из-за травм ближайшие концерты Джерри Хейл отменены.

Jerry Heil упала в оркестровую яму / instagram.com/thejerryheil

Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя - Яна Шемаева) - один из самых активных воинов культурного фронта. Артистка много гастролирует по Украине и миру с благотворительными концертами в поддержку ВСУ и простых украинцев, пострадавших от российской агрессии.

Увы, творческий полк несет потери - Джерри Гейл травмировалась во время концерта, который проходил в Тернополе. Об этом сообщают представители Шемаевой на ее странице в Instagram.

Так, команда артистки пишет, что на своем сольном концерте она упала в оркестровую яму, глубина которой, как правило, составляет более 2 метров. Из-за полученных травм певицу пришлось госпитализировать.

Насколько сильны повреждения Heil - пока неизвестно. Сама Яна также никак не комментировала свое состояние. Тем не менее ближайший концерт, который должен был состояться сегодня в Ивано-Франковске, организаторы перенесли по состоянию здоровья артистки.

Сейчас Яна Шемаева находится под присмотром медиков.

Jerry Heil упала в оркестровую яму / instagram.com/thejerryheil

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