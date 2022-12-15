Деми Мур или Уэнздей Аддамс: вечна блондинка Пэрис Хилтон шокировала сменой имиджа

Светская львица из яркого клише превратилась в серую мышку.

Пэрис Хилтон стала брюнеткой / instagram.com/parishilton

Модель, актриса, бизнесвумен и светская львица Пэрис Хилтон не сходит со страниц таблоидов уже более двух десятков лет, на протяжении которых она во многом перенимает образ культовой куклы Барби.

У Пэрис есть идеальный муж-Кен, идеальные домики, она обожает пони и маленьких собачек, розовый цвет и роскошь. И, конечно же, она никогда не изменяет блонду.

Однако, в канун Нового года-2023 в жизни Пэрис произошло нечто из ряда вон выходящее - она явилась на публику не в сверкающем мини или платье сказочной принцессы, и без привычных белокурых локонов.

Вероятно с возрастом светская львица (которой в феврале стукнет 41 год), начала уставать от всеобщего внимания к своей персоне. Поэтому, когда она отправилась в Диснейленд со своими близкими, она сменила цвет волос на категоричный черный, надела кроссовки, джинсы, неприметный свитшот и панамку, и как следует оттянулась.

"Живу свою лучшую жизнь в самом счастливом месте на Земле - Диснейленде. Готова поспорить, вы даже не узнали меня в моем парике", - подписала Хилтон свой фотоотчет из парка развлечений в Instagram.

Ранее бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова показала редкое фото со взрослым красавчиком-сыном - 22-летний Егор появился на нежном сэлфи с мамой.

Тем временем легендарного голливудского актера и звезду боевиков 80-х Жана-Клода Ван Дамма неожиданно заметили на Закарпатье, где он инкогнито посетил одну из местных больниц.

Другие новости: