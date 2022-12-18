Jerry Heil со слезами на глазах оцениал свой проигрыш на Нацотборе на Евровидение

Артистка призналась, что надеялась победить и представить Украину на Евровидении 2023 в Великобритании. Но, к ее глубокому сожалению, не преуспела.

Jerry Heil со слезами на глазах оцениал свой проигрыш / коллаж фото УНИАН и Cуспільне

Украинская поп-певица Jerry Heil, которой большинство букмекеров прогнозировали победу в нацотборе на Евровидение-2023, заняла всего лишь третье место. Со слезами на глазах она прокомментировала свой проигрыш в своем Telegram-канале.

"Понимаете, почему я плачу? Я очень переживаю за нашу украинскую мелодику. Я так искренне ее люблю, что у меня сердце расширяется каждый раз, когда слышу новую песню. Днями, а бывает и ночами я изучаю аутентичное пение и ищу новые материалы. Я хочу, чтобы это стало мировым достижением", − говорит певица.

Артистка призналась, что надеялась победить и представить Украину на Евровидении 2023 в Великобритании. Когда она услышала результаты голосования, то не сдержала эмоции и расплакалась.

Кто представит Украину на Евровидении 2023

17 декабря прошел финал Нацотбора, благодаря которому стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2023 - группа Tvorchi.

За право стать представителем боролись 10 участников, среди которых — Moisei, OY Sound System, Demchuk, Jerry Heil, Fiinka, Krutь, Tember Blanche, Angelina, 2Tone.

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