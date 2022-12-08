Евровидение-2023: букмекеры рассказали, кто победит в Национальном отборе

Букмекеры уже дают свой прогноз, кто из украинских артистов поедет в мае в Ливерпуль.

Евровидение-2023 Нацотбор - букмекеры назвали вероятного победителя / instagram.com/suspilne.eurovision

17 декабря состоится Национальный отбор артиста, который будет представлять Украину на Евровидении-2023. Победителя выберут зрители и звездное жюри среди 10 конкурсантов.

Меж тем букмекеры уже имеют собственные прогнозы на победителя. Так, согласно rbc.ua, самые маленькие шансы на победу, по мнению букмекеров, у группы Tember Blanche.

Победу в Нацотборе пророчат украинской певице Jerry Heil и ее песне под названием When God shut the door. Артистка уже имеет большую популярность в Украине и за ее пределами, поэтому не удивительно, что в лидеры выбилась именно она.

На пятки певице наступают TVORCHI, а завершает тройку предполагаемых финалистов военный скрипач-виртуоз Moisei. Именно на этих артистов букмекеры принимают больше всего ставок.

Любопытно, что украинский победитель Нацотбора сразу попадает в финал конкурса Евровидение-2023, которое состоится в мае в британском городе Ливерпуль.

Ранее три страны-участницы сделали официальные заявления о своем отказе ехать в Ливерпуль в 2023 году и от участия в Евровидении-2023 по ряду причин, которые невозможно уладить до начала соревнования.

Позже Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union (EBU) обнародовал официальный список стран-участниц в 67-ом ежегодном конкурсе Евровидение.

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