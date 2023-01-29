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Jerry Heil поведала, как ее родной Василькове на Киевщине пострадал от войны

29 января 2023, 14:06
Популярная украинская певица Jerry Heil рассказала, как сильно пострадал во время полномасштабной войны ее родной Васильков.
Хейл, Васильков
Jerry Heil поведала, как ее родной Василькове на Киевщине пострадал от войны / скриншот из видео и фото УНИАН

Популярная украинская певица Jerry Heil (настоящая имя – Яна Шемаева) рассказала о том, как пострадал во время полномасштабной войны ее родной город Васильков, что в Киевской области. Девушка эмоционально высказалась в интервью для YouTube-проекта "Як ти?".

По словам певицы, после атак врагов в конце февраля и в марте 2022 года в Василькове был полностью уничтожен местный аэродром, произошло возгорание на нефтебазе в селе Крячки, что фактически считается северной окрестностью города. Кроме этого, существенно пострадал жилищный сектор населенного пункта − разрушены многоквартирные дома, магазины и детские площадки.

"Я въезжала в разбомбленный город. У нас разрушили училище, лицей. Просто весь город. Он так изуродован. Ощущение, будто это действительно какая-то параллельная реальность, не может такого быть, что просто кто-то пришел и стер с лица земли город, оставив там разруху. Очень больно", – с болью сказала девушка.

Родители Яны не захотели уезжать из города, несмотря на все ужасы войны.

"Я на расстоянии пыталась принять какие-то меры, чтобы их куда-то сместить. Я нашла людей, которые готовы были их эвакуировать. Уже эти люди начали им звонить: "Давайте мы вас вывезем, там село есть". Нет. Окончательный был ответ. Я поняла, что это их выбор, они приняли для себя такое решение и мне, наверное, нужно с ними как-то считаться, потому что они взрослые сознательные люди", – подытожила певица.

Напомним, ранее сообщалось о том, что позднее поп-певица Jerry Heil вместе с Лесей Никитюк исполнили юмористическую песню дуэтом ‒ по мотивам интернет-мема о россиянке, которая не хотела уезжать из аннексированного Россией Крыма.

"Душевно, по-домашнему. Целый день позавчера носила в себе идею, что стоит сделать какой-нибудь трек из этого видео. Никак не могла принять, что как-то радостно от этих событий. Потому что это не наш менталитет - писать комменты "так вам и надо" и радоваться, когда кому-то плохо. Но от ощущения справедливости все трепетало. И здесь ночью мне пишет Леся Никитюк – с той же идеей! Это была судьба", ‒ написала Jerry Heil.

Позднее Jerry Heil выпустила новый трек с модной аранжировкой под названием "Козацькому роду". Она спела о знаменитых украинских казаках и отдельно упомянула главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Васильков новости шоу бизнеса Jerry Heil война России и Украины
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