Шрек, Халк или Гринч: Jerry Heil шокировала поклонников гематомой на пол-лица

Яна Шемаева показала, как выглядит после падения с трехметровой высоты.

Jerry Heil показала огромную гематому на лице после ее падения со сцены / instagram.com/thejerryheil

Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя - Яна Шемаева) неделю назад пострадала во время сольного концерта в Тернополе - упала в оркестровую яму с высоты 3 метров.

Певица получила ушибы и сломала ребро, но быстро идет на поправку. Ее уже выписали из больницы, и она даже приступила к созданию новых песен. На своей странице в Instagram она показала работу над новым треком, хоть и призналась, что самочувствие оставляет желать лучшего.

"С утра писала в гостинице новую песню, пока вы спали! Пока болит легкое, когда пою. Но вдохновение долгожданное. Нужно ловить, пока есть", - пишет артистка.

Также на своем Telegram-канале Шемаева показала, что случилось с ее лицом через неделю после травмы. Гематома, которая растянулась от лба до уха, приобрела зловещий зеленый цвет, и выглядит теперь жутковато.

"Седьмой день после падения. Я позеленела", - со свойственным ей юмором прокомментировала свой внешний вид Джерри Хейл.

Jerry Heil показала огромную гематому на лице после ее падения со сцены / t.me/jerryheil

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