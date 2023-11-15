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Евровидение-2024: кто победит по версии букмекеров

Дмитрий Видоменко
15 ноября 2023, 13:09
До шведского Евровидения-2024 года остается еще почти полгода. Но букмекеры уже думают: кто одержит победу на песенном конкурсе.
Швеция, Евровидение2024
Букмекеры уже думают, кто победит на шведском Евровидении-2024 / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

До финального этапа Евровидения-2024, который пройдет в Швеции, остается еще почти шесть месяцев. Но букмекеры, понятное дело, уже оценивают шансы и принимают ставки на то, кто победит в этом песенном конкурсе. Котировки были опубликованы на портале Eurovisionworld.

Кто победит на Евровидении 2024 года – версия букмекеров

По состоянию на 15 ноября, по мнению букмекеров, победу на конкурсе с большей долей вероятности одержит представитель/представительница Израиля. На втором месте идет Украина. Замыкает тройку призеров будущего конкурса Швеция.

Топ-10 претендентов на победу выглядит следующим образом:

  • Израиль;
  • Украина;
  • Швеция;
  • Италия;
  • Норвегия;
  • Франция;
  • Испания;
  • Финляндия;
  • Азербайджан;
  • Нидерланды/Великобритания.

При этом со своим представителем на Евровидении-2024 определилась только Франция. Им станет победитель пятого сезона местной версии талант-шоу The Voice: la plus belle voix, 34-летний певец Slimane (Слимайн) с песней Mon amour.

Напомним на Евровидении-2023 на первом месте оказалась певица из Швеции Loreen. Она уже второй раз принесла своей стране победу на Евровидении. Однако публика была недовольна таким решением. Наибольшее количество голосов от телезрителей получил участник от Финляндии рэпер Käärijä.

Букмекеры пророчили украинской группе Tvorchi третье место, однако артисты заняли 6-е. Позже свое желание выступить на Евровидении-2024 от Украины выразил певец Иво Бобул, который абсолютно уверен в своем успехе.

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