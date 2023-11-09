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Евровидение-2024: кто попал в лонглист Национального отбора

Анна Подгорная
9 ноября 2023, 13:13
Второй шанс именитых артистов и конкурсанты из шоу Голос країни - битва за право представлять Украину на конкурсе будет ожесточенной.
Евровидение-2024
Евровидение-2024 - лонглист участников Национального отбора / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Музыкальный конкурс Евровидение в 2024 году состоится в городе Мальме, Швеция. Победный кубок уже второй раз за историю своей карьеры привезла на родину певица Loreen.

Традиционно Евровидение состоится в первых числах мая - 7, 9 и 11. В конце августа музыкальный продюсер украинского Нацотбора на Евровидение-2024 Дмитрий Шуров (Pianoбой) официально подтвердил участие Украины в соревновании.

Сегодня стало известно, кто из украинских исполнителей попал в лонглист Национального отбора на конкурс. В списке 20 артистов, но в финал отбора попадут лишь 10 из них - их определят путем прослушивания.

видео дня

Примечательно, что тем исполнителям, которые не вошли в шортлист, зрители смогут дать второй шанс: за участников лонглиста, которые не прошли в финал, можно будет проголосовать онлайн. Тот, кто наберет наибольшее количество голосов, попадет в финал Нацотбора на Евровидение-2024.

Также стоит отметить, что в этом году в лонглист наравне с дебютантами попали уже именитые украинские артисты.

Лонглист Нацотбора на Евровидение-2024:

  • alyona alyona & Jerry Heil
  • ANKA
  • Carpetman
  • Drevo
  • INGRET
  • Julia Belei
  • KARYOTYPE
  • KRYLATA
  • MÉLOVIN
  • NAHABA
  • NAZVA
  • PARFENIUK
  • SHÉPA
  • SKYLERR
  • STASYA
  • SWOIIA
  • TESLENKO
  • YAGODY
  • YAKTAK
  • Ziferblat.

Смотрите видео с участниками лонглиста Национального отбора на Евровидение-2024:

Напомним на Евровидении-2023 на первом месте оказалась певица из Швеции Loreen. Она уже второй раз принесла своей стране победу на Евровидении. Однако публика была недовольна таким решением. Наибольшее количество голосов от телезрителей получил участник от Финляндии рэпер Käärijä.

Букмекеры пророчили украинской группе Tvorchi третье место, однако артисты заняли 6-е. Позже свое желание выступить на Евровидении-2024 от Украины выразил певец Иво Бобул, который абсолютно уверен в своем успехе.

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