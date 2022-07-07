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Толстая Лана дел Рей попала на фото и шокировала поклонников

7 июля 2022, 23:42

Для своей непринужденной прогулки она оделась так, что подчеркнула свои располневшие формы.

Лана Дель Рей
Лана Дель Рей вышла за едой и попала в объективы/ EPA / UPG

Лана Дель Рей попала в объективы фотокамер, но выглядела она полной и небрежной, надев укороченную розовую майку и темно-синюю фланелевую рубашку.

Певицу сфотографировали, когда она вышла из популярной точки с двумя пакетами еды на вынос, пишет The Daily Mail.

37-летняя певица источала летнюю энергию в своих огромных солнцезащитных очках на макушке и локонах, уложенных в небрежный пучок.

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Для своей непринужденной прогулки она оделась так, что подчеркнула свои располневшие формы. Недавно она взяла заслуженный отпуск после выпуска двух альбомов в прошлом году.

Ее седьмой студийный альбом Chemtrails over the Country Club был выпущен 19 марта 2021 года. За ним последовал ее восьмой студийный альбом Blue Banisters 22 октября 2021 года.

Лана Дел Рей/ Backid

Несмотря на широкое признание, Дель Рей не была номинирована на премию "Грэмми" в этом году.

Она была номинирована шесть раз на одну из самых желанных наград в области музыки, но до сих пор не получила ни одной награды.

Напомним, 57-летняя американская актриса Сара Джессика Паркер, известная благодаря роли Кэрри Бредшоу в культовом сериале Секс в большом городе, попала в фотоприцел папарацци в весьма нелестном виде.

Лана Дель Рей
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