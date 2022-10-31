"Только украиночки так могут": Каменских восхитила Сеть своим живым пением

Настя Каменских / коллаж УНИАН

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских выложила в Сеть видео, на котором поет без плюсовой фонограммы свою свежую песню. Ролик певица опубликовала в Instagram.

Композиция "Коли мине війна" была написана уже во время полномасштабного российского вторжения.

"Красота какая! Такие девушки – это гордость страны!", "Такой хороший голос я еще не слышала. Так только украиночки могут", "Наша гордость!", "Еще круче звучит. Красивая очень", ‒ написали восхищенные поклонники в комментариях.

Напомним, украинская певица Настя Каменских замужем за Алексеем 'Потапом' Потапенко с 2019 года. И хотя три года - относительно небольшой срок, но все это время поклонники нашумевшего дуэта ожидают услышать от кумиров главную новость о беременности артистки.

Сами супруги свою личную жизнь предпочитают не комментировать, особенно то, что касается детского вопроса. Однако любое колебание Каменских в весе тут же воспринимается фанатами, как намек на скорое появление звездного малыша.

До того Каменских говорила, что частичный паралич лица у ее супруга, рэпера и продюсера Алексея Потапенко (Потапа) произошел из-за сильного стресса на фоне войны.

Другие новости: