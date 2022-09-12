"Забирайте весь свой металлолом": Каменских возле сгоревшей русской техники гневно обратилась к РФ

Кроме того, Каменских поблагодарила украинских защитников - офицеров и солдат - которые каждый день приближают победу Украины в войне с Россией.
Поп-певица Настя Каменских гневно обратилась к вторгшимся в Украину российским захватчикам. На своей странице в Instagram девушка опубликовала несколько снимков, сделанных на фоне сгоревшей вражеской техники.
"200 дней полномасштабной войны и борьбы за свободу и независимость, которую хотели отобрать! Просто возвращайтесь туда, откуда пришли! Забирайте весь свой металлолом с нашей земли. Хватит воровать чужие жизни, территории, культурное достояние, свободу страны. И даже стиральные машины и унитазы", — сказала певица.
Кроме того, певица поблагодарила украинских защитников, которые каждый день приближают победу Украины в войне с Россией.
"Слава нашим ВСУ! Спасибо вам за то, что вы приближаете победу! Делаете все возможное, чтобы оккупанты пожалели, что ступили на нашу свободную украинскую землю! Слава всем, кто делает свой вклад в победу! И как написано на моей футболке: "Да [отвалите от нас - Главред] вы от нас!" – высказалась она.
Напомним, украинская певица Настя Каменских замужем за Алексеем 'Потапом' Потапенко с 2019 года. И хотя три года - относительно небольшой срок, но все это время поклонники нашумевшего дуэта ожидают услышать от кумиров главную новость о беременности артистки.
Сами супруги свою личную жизнь предпочитают не комментировать, особенно то, что касается детского вопроса. Однако любое колебание Каменских в весе тут же воспринимается фанатами, как намек на скорое появление звездного малыша.
До того Каменских говорила, что частичный паралич лица у ее супруга, рэпера и продюсера Алексея Потапенко (Потапа) произошел из-за сильного стресса на фоне войны.
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