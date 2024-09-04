Тодоренко рассказала о проблемах с развитием сына

Ведущая Тодоренко рассказала о том, как садик негативно повлиял на ее старшего сыну Мишу.

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Регина Тодоренко и Влад Топалов / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Когда-то украинская ведущая и певица Регина Тодоренко, которая уехала жить в страну-оккупанта и молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, заговорила о возможных проблемах в развитии своего старшего сына Михаила.

Как пишут пропагандистские СМИ, Тодоренко недавно призналась, что она решила не водить своих сыновей в сад, так как ее 6-летний сын Миша не смог пройти адаптацию.

По словам предательницы, ее старший сын устраивал истерики перед походом в сад. Ведущая попыталась изменить учебное заведение, однако ситуация лучше не стала.

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Кто такая Регина Тодоренко? Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

"Психолог посоветовала нам оставить идею с садом. Ведь стресс, который испытывает Миша, мог негативно сказаться на его развитии", - заявила она.

Тодоренко также рассказывает, что занимается ее детьми няня, но при этом они продолжают планировать третьего ребенка.

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Отметим, что ранее Регину Тодоренко сравнили с российской балериной-путинисткой Анастасией Волочковой. В своих соцсетях Тодоренко опубликовала снимок, на котором показала шпагат, сидя в кресле во время нанесения грима.

Кроме того, Андрей Бедняков был коллегой Регины Тодоренко. Вместе ведущие пересекались на тревел-шоу "Орел и решка", и уже тогда Бедняков понял, какого сорта Регина, как человек.

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