Тодоренко рассказала о проблемах с развитием сына

Когда-то украинская ведущая и певица Регина Тодоренко, которая уехала жить в страну-оккупанта и молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, заговорила о возможных проблемах в развитии своего старшего сына Михаила.
Как пишут пропагандистские СМИ, Тодоренко недавно призналась, что она решила не водить своих сыновей в сад, так как ее 6-летний сын Миша не смог пройти адаптацию.
По словам предательницы, ее старший сын устраивал истерики перед походом в сад. Ведущая попыталась изменить учебное заведение, однако ситуация лучше не стала.
Кто такая Регина Тодоренко?
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
"Психолог посоветовала нам оставить идею с садом. Ведь стресс, который испытывает Миша, мог негативно сказаться на его развитии", - заявила она.
Тодоренко также рассказывает, что занимается ее детьми няня, но при этом они продолжают планировать третьего ребенка.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, что ранее Регину Тодоренко сравнили с российской балериной-путинисткой Анастасией Волочковой. В своих соцсетях Тодоренко опубликовала снимок, на котором показала шпагат, сидя в кресле во время нанесения грима.
Кроме того, Андрей Бедняков был коллегой Регины Тодоренко. Вместе ведущие пересекались на тревел-шоу "Орел и решка", и уже тогда Бедняков понял, какого сорта Регина, как человек.
Вас также может заинтересовать:
- "Непонятно, для чего работаем": Регина Тодоренко срочно покинала РФ вместе с мужем
- Предательницу Регину Тодоренко заподозрили в беременности - детали
- Муж предательницы Тодоренко признался в отношениях с 17-летней
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред