Тина Кароль призналась, у кого по ее мнению "один из лучших голосов в Украине"

Не многие получали такую похвалу от музыкальной дивы.

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Тина Кароль новости - Кароль высказалась про Shumei / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль неустанно совершенствуется на музыкальном поприще, и является мощной вокалисткой. Поэтому высоко ценит и других артистов, когда они проявляют профессионализм в этой сфере.

Так недавно дива отметила, кого она считает одним из самых сильных мужских голосов на украинской сцене. Не удивительно, что после таких комплиментов Кароль с большим удовольствием сотрудничает с ним.

Речь идет про певца Shumei. "Петь с Олегом - это настоящее удовольствие, ведь он один из лучших голосов и тембров в Украине. Всегда музыкально, профессионально и с замечательным вайбом", - отметила певица в интервью для NV.

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Артисты выпустили дуэтом два трека - "Стерва" и "Дзвони". Идея воплотить в жизнь музыкальное сотрудничество принадлежала Олегу Шумею, и вылилась в особенные для Кароль треки.

Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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