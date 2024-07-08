Тина Кароль призналась, у кого по ее мнению "один из лучших голосов в Украине"

Украинская певица Тина Кароль неустанно совершенствуется на музыкальном поприще, и является мощной вокалисткой. Поэтому высоко ценит и других артистов, когда они проявляют профессионализм в этой сфере.
Так недавно дива отметила, кого она считает одним из самых сильных мужских голосов на украинской сцене. Не удивительно, что после таких комплиментов Кароль с большим удовольствием сотрудничает с ним.
Речь идет про певца Shumei. "Петь с Олегом - это настоящее удовольствие, ведь он один из лучших голосов и тембров в Украине. Всегда музыкально, профессионально и с замечательным вайбом", - отметила певица в интервью для NV.
Артисты выпустили дуэтом два трека - "Стерва" и "Дзвони". Идея воплотить в жизнь музыкальное сотрудничество принадлежала Олегу Шумею, и вылилась в особенные для Кароль треки.
Кто такая Тина Кароль?
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
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Ранее экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне - посол Украины в Великобритании Валерий Залужный показал романтику на редком фото с женой и заговорил про Украину.
Также украинская певица Алена Винницкая жестко раскритиковала коллегу по группе ВИА Гра Веру Брежневу. Она выразила недоверие к патриотической позиции бывшей жены Константина Меладзе.
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