Алена Винницкая жестко раскритиковала Веру Брежневу: "С недоверием отношусь"

Певица высказалась про нынешнюю карьеру бывшей коллеги по ВИА Гре.

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Алена Винницкая новости - Виницкая раскритиковала Брежневу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alena_vinnitskaya, instagram.com/ververa

Бывшая участница первого состава украинской группы ВИА Гра Алена Винницкая в своем недавнем интервью критически отозвалась про коллег по коллективу. Сперва "досталось" Анне Седоковой, которая игнорирует войну в Украине и продолжает жить в стране-агрессоре, затем - Вере Брежневой.

Певица, которая построила успешную карьеру в рф, после 24 февраля 2022 года, отказалась от любых связей с агрессором, занялась волонтерством и благотворительностью, начала создавать украиноязычный контент. Однако Винницкая не верит в искренность этих поступков Брежневой.

Об этом она рассказала в интервью для Oboz.ua. "Честно говоря, я с большим недоверием отношусь к этой истории. Мне кажется, что все не совсем так, как пытаются преподнести. Не исключено, что желание перейти на украинский рынок случилось на фоне развода с Меладзе. Она прекрасно понимала, что в России без Кости ей делать нечего, и решила присоединиться к Украине", - считает Алена Винницкая.

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На вопрос о том, почему, по ее мнению, украинцы и украинский шоу-бизнес не спешат принимать Веру Брежневу обратно, ее экс-коллега ответила еще более категорично. "Потому что многие люди прекрасно чувствуют фальшь. Потому что когда у нее все было хорошо там, лились деньги, она не думала, что, может, нужно спеть песню на украинском – начать продвигать нашу культуру. Это называется "переобувание", причем буквально на ходу. Там не выходит – сейчас быстро в этот вагон запрыгну, может, здесь выгорит. А люди чувствуют неискренность, вот и все", - высказалась Винницкая.

Кто такая Алена Винницкая? Алена Винницкая - украинская певица, композитор, автор песен и телеведущая. Бывшая участница группы "ВИА Гра" (2000-2003). Ведущая программы "Звездный путь" на телеканале "Украина".

В 2014 году приняла участие в съемке для благотворительного календаря "Искренние", посвященного украинскому национальному костюму и его популяризации. Все средства от реализации календаря были переданы на помощь раненым бойцам АТО в Киевский военный госпиталь и центр волонтерства Украинского католического университета "Волонтерская Сотня".

Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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