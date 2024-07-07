Валерий Залужный показал романтику с женой и заговорил про Украину

"Железный генерал" обрадовал своих поклонников свежим снимком.

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Валерий Залужный новости - Залужный показал, как выглядит сейчас / коллаж: Главред, фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отправился в Лондон, где вскоре приступит к выполнению обязанностей посла Украины в Великобритании. Напоследок "железный генерал", вероятно, решил насладиться родными пейзажами украинской природы.

Так на его странице в Facebook недавно появился новый снимок - сэлфи с женой Еленой. Залужные сделали фото на фоне красивого пейзажа.

Кадр посол подписал кратко, но трогательно: "Украина очаровательна".

видео дня

Ожидаемо, но свежее фото Валерия Залужного, который пользуется популярностью у украинцев, быстро набрало несколько десятков тысяч "лайков". В комментариях почитатели "железного генерала" радуются его возвращению в публичное пространство.

Валерий Залужный новости - Залужный показал, как выглядит сейчас / facebook.com/vzaluzhnyi

Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) — украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины — первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

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