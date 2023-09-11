ТерОнлифанс на колесах: девушка в Киеве каталась на авто в комендантский час и хвасталась пропуском

В Киеве девушка решила устроить покатушки ночью - в комендантский час. И не придумала ничего лучше, чем похвататься своим спецпропуском.

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Девушка похватасталась спецпропуском, который позволяет ей ездить по ночам / коллаж Главред, фото КГВА и скриншот

В украинском сегменте Сети разгорается очередной скандал – из-за демонстративного нарушения комендантского часа в Киеве. Некая девушка под ником "Ta samaya devil" выложила у себя на странице в Instagram видео, в котором она едет за рулем в ночное время.

Причем девушка одета весьма легко и по-летнему, подпевает какому-то треку в жанре "русская попса", а видео подписано "Хорошо, когда есть пропуск и можно кататься по ночам".

Потом своим пропуском похваталась другая жительница Киева, которая скрывается под ником Tati_Phoenix777.

видео дня

Видео вызвало, по понятным причинам, сильное негодование пользователей и массу вопросов по поводу того, откуда девушки берут этот самый спецпропуск. Но "Tati_Phoenix777" ничего не захотела объяснять и записала новое видео.

"Куча вопросов по поводу пропуска. Этот пропуск у меня. Блин, я не знаю. В июле был год как он у меня. Откуда он у меня? Я не буду рассказывать. Это личная информация – кто мне сделал этот пропуск, да? Ну, конечно, я не буду о таком рассказывать", – сказала она.

Но самые прыткие пользователи Сети довольно быстро выяснили, что у второй девушки есть специальная страница на западном портале OnlyFans – который сильнее всего известен, как платформа, куда люди выкладывают свой откровенный контент (то ли фото, то ли видео), а потом получают деньги за подписку.

Скандал со спецпропуском жене Виктора Павлика

Напомним, что в мае 2023 года Виктор Павлик с женой попали в скандал из-за спецпропуска для "избранных". Павлик решил воспользоваться своим влиянием в корыстных целях, за что тут же был освистан в сети.

В Киеве полиция отобрала у Виктора Павлика скандальный спецпропуск, которой тот хвастался с женой. Полиция изъяла у певца Виктора Павлика спецпропуск, предоставляющий право передвижения по городу во время действия комендантского часа.

Жена Виктора Павлика оправдалась за" удовольствие не для всех " по спецпропуску. Екатерина Репяхова вступилась за певца, и назвала легкомысленный поступок неудачной шуткой.

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