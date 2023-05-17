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Шакира выпустила трогательный клип, в котором спела с сыновьями от Жерара Пике

Юлия Куришко
17 мая 2023, 14:28 обновлено 17 мая, 14:31
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В видеоклипе колумбийская певица показала непростой момент для их семьи, а именно переезд из Испании в Соединенные Штаты.
Шакира выпустила трогательный клип, в котором спела с сыновьями от Жерара Пике
Шакира выпустила клип со своими сыновьями / коллаж Главред: скриншот: youtube.com

Известная исполнительница Шакира умилила поклонников премьерой новой песни Acróstico. За несколько дней клип к песне покорил Youtube и набрал уже почти 22 миллиона просмотров.

В эмоциональном клипе снялись ее сыновья от известного футболиста Жерара Пике-8-летний Саша и 10-летний Милан. Как рассказала Шакира у себя на странице в Instagram, ребята сами захотели приобщиться к новой работе.

"В этом году Милан написал песни, которые вызвали у меня слезы на глазах, а Саша провел часы за фортепиано, открывая свой голос. Оба они разделили со мной участие в студии, а когда услышали посвященную им песню, то попросили меня быть ее частью. Они почувствовали и интерпретировали ее сами и для себя, со страстью и чувством того, кто носит музыку в себе. Милан и Саша, это так прекрасно видеть, как они раскрывают свои крылья, чтобы начать осуществлять свои мечты! Ничто не доставляет мне большего удовольствия, чем быть их мамой", - написала звезда.

видео дня

Смотрите трогательный видеоклип от Шакиры:

Шакира и Жерар Пике

Напомним, что Шакира и Жерар Пике расстались из-за любви футболиста "забивать голы" к воротам чужих женщин. Отношения у пары закончились после 11 лет отношений.

Шакира отсудила детей у мужа-предателя Пике. Соглашение об опеке было достигнуто через неделю после того, как Пике объявил о своем неизбежном уходе из профессионального футбола.

Шакиру застукали в компании известного спортсмена. Колумбийская певица Шакира перебралась после развода из Испании в Майами, где уже начала кружить головы именитым мужчинам.

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