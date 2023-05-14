Шакира впервые высказалась про роман с Томом Крузом

Наконец поклонники Шакиры получили однозначный ответ, свободно ли сердце гордой колумбийки.

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Стало известно, что Шакира думает про роман с Томом Крузом / instagram.com/shakira, imdb.com

Едва колумбийская певица Шакира покинула Испанию, где долгие годы жила с детьми и неверным мужем, и перебралась в Майями, она с головой окунулась в мир светской жизни и развлечений. Для папарацци она стала лакомой целью, тем более что уже дала повод для сплетни месяца - Шак приписывают роман с голливудским актером Томом Крузом.

Таблоиды, как один, утверждают, что Том заинтересовался певицей, а вот ее мнение лишь недавно высказал инсайдер для US Weekly. Так поклонников Шакиры ждет разочарование - она не встречается с актером, и не хочет романтических отношений ни с ним, ни с кем-либо еще.

"Шакира прекрасно провела время с Томом на Формуле-1, но она не заинтересована в том, чтобы с ним встречаться. Он был очень милым, и ей понравилось его общество, но в данный момент она не фокусируется на том, чтобы встречаться с ним или с кем-то еще. У нее много дел, и сейчас она сосредоточена на своих детях и карьере", - сообщает источник.

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Что же касается реакции певицы на слухи про роман с Томом Крузом, то сплетня эта повеселила ее настолько, что она не комментировала ее лишь потому, что считала, что это звучит настолько смешно и фантастично, что никто не поверит.

"Шакира видела в сети слухи о том, что Том ухаживал за ней - и то, как фанаты соглашаются с их мнением - но она думает, что это уморительно, потому что это просто неправда. Ей было весело, когда они болтали, но на этом все закончилось", - цитирует источник таблоид.

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Также стало известно, что легендарная певица Шер бросила бойфренда, музыкального продюсера Александра Эдвардса, который младше нее на 40 лет. Пара была вместе с ноября 2022 года и даже обсуждала помолвку.

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