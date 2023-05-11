"Между ними настоящая химия": инсайдер раскрыл подробности романа Шакиры и Тома Круза

Знаменитая парочка уже наделала шума в прессе - Круз и Шакира заинтересованы в отношениях.

https://stars.glavred.info/mezhdu-nimi-nastoyashchaya-himiya-insayder-raskryl-podrobnosti-romana-shakiry-i-toma-kruza-10469626.html Ссылка скопирована

Инсайдер подтвердил отношения Тома Круза и Шакиры / instagram.com/shakira, imdb.com

В марте колумбийская певица Шакира наконец решила начать новую жизнь - собрала вещи и покинула Испанию, где долгие годы жила с мужем-изменником, испанским футболистом Жераром Пике. Она осела с детьми в Маями, где, по слухам, успела не только обжиться, но даже завести нового бойфренда.

На его роль пресса на днях выдвинула известного голливудского актера Тома Круза - пару вместе поймали папарацци во время посещения одной из гонок Формулы-1, которая как раз проходила в Маями.

И пока представители знаменитостей и сами звезды загадочно помалкивают про характер отношений Шак и Круза, на связь с таблоидом Page Six вышел неназванный источник из их близкого окружения.

видео дня

Инсайдер оказался более разговорчивым, и отметил, что актер и певица определенно заинтересованы друг в друге. Пока рано говорить о чем-то серьезном, но искру между Томом и Шакирой было видно невооруженным взглядом.

"Между ними есть химия. Шакире надо мягкая подушка, на которую можно упасть (после измены Пике - прим. редактора) и это может быть Том. Он хорошо выглядит и он талантлив. О, и он не ниже ее", - сообщает источник.

К слову, о личной жизни Тома Круза известно крайне мало. Последними официальными отношениями актера был брак с Кэти Холмс, который закончился еще в 2012 году.

Смотрите репортаж про то, как певица Шакира пережила скандальное расставание с Жераром Пике:

Ранее британские таблоиды подтвердили расставание актрисы Меган Фокс и репера Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) - красотка якобы съехала от жениха, а он отрывается, как холостяк.

Также стало известно, что легендарная певица Шер бросила бойфренда, музыкального продюсера Александра Эдвардса, который младше нее на 40 лет. Пара была вместе с ноября 2022 года и даже обсуждала помолвку.

Другие новости: