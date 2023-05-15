А как же Том: Шакиру застукали в компании известного спортсмена

Колумбийская певица Шакира перебралась после развода из Испании в Маями, где уже начала кружить головы именитым мужчинам. Она посетила гонку Формулы-1 с Томом Крузом, после чего ей стали приписывать роман с актером.
Артистка эти сплетни отвергает, и причиной тому может быть другой мужчина. Правда, его она также могла встретить на памятной гонке. Речь идет о британском автогонщике команды Формулы-1 "Мерседес" и семикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне.
По данным издания Daily Mail на днях Шакира посетила модный ресторан Cipriani, где случайно или намеренно встретилась с Хэмилтоном. На этом спонтанное свидание певицы и гонщика не закончилось.
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После ресторана Шак и Льюис отправились на прогулку на яхте - он подавал ей руку и галантно ухаживал за дамой. Носила ли их встреча романтический характер - пока неизвестно. Шакира определенно питает слабость к успешным спортсменам с мировым именем, однако вместе с парой на яхте отдыхал близкий друг Хэмилтона - американский фехтовальщик Майлз Чамли-Уотсон.
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