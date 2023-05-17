Кристина Соловий впервые прокомментировала роман с Сергеем Жаданом

Поклонники с энтузиазмом восприняли появление новой пары в украинском шоу-бизнесе, однако Жадан и Соловий предпочитают хранить отношения в тайне.

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Кристина Соловий высказалась про роман с Сергеем Жаданом / instagram.com/soloviyka, instagram.com/serhiy_zhadan

Украинская певица Кристина Соловий спровоцировала слухи о том, что состоит в романтических отношениях с писателем и музыкантом Сергеем Жаданом, старше нее на 18 лет.

Еще в декабре прошлого года артисты сыграли возлюбленных в клипе Соловий на песню "Юность" - в кадре Сергей и Кристина страстно целовались, после чего им стали приписывать роман. Уже в мае писатель подал на развод со своей второй женой, Ириной Куницыной.

Несколько дней спустя Жадан и Соловий были "пойманы" во время совместной прогулки по парку, позже певица сопровождала автора на презентации его нового сборника поэзии. У поклонников пары не остается сомнений, что между Сергеем и Кристиной нечто большее, чем просто дружеские отношения.

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До недавнего времени пара отказывалась комментировать личную жизнь. Однако в интервью для радио "Львівська хвиля", Кристина Соловий все же высказалась про роман с Жаданом, который ей приписывают.

"Да, отвечаю вам и всем, кто интересуется. Мне очень приятно, что есть внимание не только к моему творчеству, но и к личной жизни, но я буду очень благодарна, если вы оставите ее для меня. Я никогда не говорила о своей личной жизни и не собираюсь. Спасибо", - сообщила певица.

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