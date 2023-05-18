В Берлине отменили концерт Павлика, из-за скандала со спецпропуском

Певец должен был выступить на благотворительном мероприятии в Германии.

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В Германии отменили концерт Павлика / коллаж Главред: фото: Facebook, Facebook Diana Yanushkevych

Скандал вокруг певца Виктора Павлика со спецпропуском, который он приобрел, чтобы свободно передвигаться по городу во время действия комендантского часа, повлиял и на его карьеру.

Так, стало известно, что благотворительный концерт Павлика, запланированный на 4 июня в Берлине, отменили. Об этом сообщила музыкант Диана Янушкевич, которая занималась организацией этого мероприятия в немецкой столице.

"В связи с обстоятельствами, которые имели место в жизни артиста 16-17 мая, организаторы приняли решение отменить концерт Виктора Павлика. Кто будет выступать на благотворительном концерте 4.06, мы сообщим позже", - говорится в заявлении Янушкевич в Facebook.

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В Берлине отменили концерт Павлика / фото: Facebook Diana Yanushkevych

Скандальный пропуск

Напомним, что Виктор Павлик с женой попали в скандал из-за спецпропуска для "избранных". Павлик решил воспользоваться своим влиянием в корыстных целях, за что тут же был освистан в сети.

В Киеве полиция отобрала у Виктора Павлика скандальный спецпропуск, которой тот хвастался с женой. Полиция изъяла у певца Виктора Павлика спецпропуск, предоставляющий право передвижения по городу во время действия комендантского часа.

Жена Виктора Павлика оправдалась за" удовольствие не для всех " по спецпропуску. Екатерина Репяхова вступилась за певца, и назвала легкомысленный поступок неудачной шуткой.

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