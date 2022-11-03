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"Тебе скоро прилетит, тварь!": Киркоров слетел с катушек из-за критики в его сторону

3 ноября 2022, 21:08

Одиозный Филипп Киркоров вляпался в очередной скандал и перешел на маты.

Филипп Киркоров
Киркоров слетел с катушек из-за критики в его сторону / скриншот YouTube

В Сети появилась переписка Филиппа Киркорова с известной телеведущей Викторией Боней, которая раскритиковала его за неадекватный выпад в сторону певицы Наргиз.

"Как постыдно себя ведут мужчины, хотя нет, мужчины себя так никогда не ведут… Я не боюсь тебя, Филя! Ты ничем не отличаешься от тех, с кем я выросла во дворе. Быдло, у которых ноль интеллекта, потому что не умеют разговаривать, могут лишь лаять", - высказалась Боня о поведении скандального певца.

В ответ на публикацию светской львицы, озверевший Киркоров разразился гневной тирадой. Певец буквально накинулся на телеведущую, оставив для нее сообщение, практически целиком состоящее из мата.

"И ты туда же, [неценз. - ущербная женщина)! Ну держись, шалава! [неценз - женский детородный орган] тебе скоро прилетит, тварь!", - написал обозленный Киркоров.

Переписка Киркорова и Бони
Переписка Киркорова и Бони / соцсети

Напомним, ранее домработница Люся, которая более 20 лет работала на Филиппа Киркорова, решила рассказать подробности личной жизни певца.

Женщина призналась, что ее бывший босс (она уже 2 года не работает у Киркорова) - однолюб, но мог связать свою жизнь со многими знаменитостями.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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Автор: Сергей Кущ
Виктория Боня Филипп Киркоров
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