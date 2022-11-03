"Поп-король уже не тот": осиплый Киркоров опозорился на концерте

Филипп Киркоров / скриншот

Одиозный певец Филипп Киркоров, который все никак не может простить певице Наргиз ее выпад в свою сторону и до сих пор исходит желчью по этому поводу, опозорился на концерте в Ташкенте.

Один из пользователей снял видео, где певец не просто не попадает в ноты, а еще и элементарно не успевает за музыкой. Кроме того, его голос хрипит и сипит и все этой действо в целом было мало похоже на песню.

Телеграмм-канал "Не Малахов" "прошелся" в очередной раз по репутации и данным певца. "Да, поп-король уже не тот. Живьем не тянет. На концерте в Ташкенте, где Киркоров все силушки потратил на оскорбления Наргиз, вышел вот такой вот конфуз", - написали они.

Напомним, ранее Наргиз опубликовала сториз, как проезжая по ночному городу, реагирует на афишу концерта российского певца Филиппа Киркорова.

Наргиз не стала церемониться, и выставила сториз, где "приветствует" артиста на своей земле: "Понаехали, блин [неценз.]".

Наргиз также отреагировала на смерть дочери идеолога российского фашизма и приближенного к Путину Александра Дугина Дарьи Дугиной.

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