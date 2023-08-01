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Танцор Влад Яма ответил, не хочет ли он на фронт

Алена Кюпели
1 августа 2023, 17:02 обновлено 1 августа, 17:09
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Украинский танцор Влад Яма бывает в Instagram и наверняка читает весь хейт, направленный на него.
Влад Яма
Влад Яма решил ответить своим подписчикам в сети/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official

Известный украинский хореограф и танцор Влад Яма, который незадолго до полномасштабного российского вторжения покинул страну и уехал с семьей в Майами, внезапно ответил на вопросы своих фоловеров.

В частности, на своей странице в Instagram, экс-судья танцевальных шоу решил ответить на хейт.

Так, одним из вопросов от подписчиков был комментарий о том, не стыдно ли Владу Яме. Имелось ввиду то, что он отсиживается в США и судя по всему, не планирует возвращаться в Украину.

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"Регулярно", - написал Яма.

Влад Яма внезапно ответил на хейт
Влад Яма внезапно ответил на хейт / Скриншот Instagram/vladyama

Яму также спросили, не хочет ли он отправиться на фронт, чтобы защищать Украину.

"Тут я прислушиваюсь исключительно к военным. Извините", - прокомментировал Яма.

Подписчики в Instagram Владу Яме не советчики
Подписчики в Instagram Владу Яме не советчики / Скришот Instagram/vladyama

Напомним, ранее стало известно о том, что Известный украинский хореограф и танцор Влад Яма, уехавший ранее в США, впервые с начала русского вторжения вернулся в Украину.

Напомним, ранее Лилиана Кудлай, супруга танцора Влада Ямы, на своей странице в Instagram рассказала, почему он не возвращается на родину в такой сложный для нее период. Женщина отмечает - они с мужем занимаются волонтерством и помогают соотечественникам на "своем фронте".

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