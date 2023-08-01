Танцор Влад Яма ответил, не хочет ли он на фронт

Известный украинский хореограф и танцор Влад Яма, который незадолго до полномасштабного российского вторжения покинул страну и уехал с семьей в Майами, внезапно ответил на вопросы своих фоловеров.
В частности, на своей странице в Instagram, экс-судья танцевальных шоу решил ответить на хейт.
Так, одним из вопросов от подписчиков был комментарий о том, не стыдно ли Владу Яме. Имелось ввиду то, что он отсиживается в США и судя по всему, не планирует возвращаться в Украину.
"Регулярно", - написал Яма.
Яму также спросили, не хочет ли он отправиться на фронт, чтобы защищать Украину.
"Тут я прислушиваюсь исключительно к военным. Извините", - прокомментировал Яма.
Напомним, ранее стало известно о том, что Известный украинский хореограф и танцор Влад Яма, уехавший ранее в США, впервые с начала русского вторжения вернулся в Украину.
Напомним, ранее Лилиана Кудлай, супруга танцора Влада Ямы, на своей странице в Instagram рассказала, почему он не возвращается на родину в такой сложный для нее период. Женщина отмечает - они с мужем занимаются волонтерством и помогают соотечественникам на "своем фронте".
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