Талантозамещение: Бузову заплевали за "жиденькую" пародию на группу Мумий Тролль

После ужасного исполнения легендарной песни, слушатели просят запретить выступления Бузовой на государственном уровне.

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Ольга Бузова Владивосток-2000 - певицу захейтили за перепевку песни группы Мумий Тролль / коллаж: Главред, фото: facebook.com/mumiytroll, instagram.com/buzova86

Глядя на эстраду страны-оккупанта, возникает ощущение, что некоторые персонажи существуют там исключительно для того, чтобы над ними смеялась толпа. К таким можно отнести и певицу-путинистку Ольгу Бузову.

Артистка упорно метит в звезды, и хватается за любую работу - она и танцы танцует, и в театре играет, и песни поет. Последнее можно считать особым средством пыток для слушателей, но Бузова с большим упрямством продолжает их пичкать своими шедеврами.

Не брезгует певица и красть чужие песни. Так, на одном из недавних музыкальных фестивалей в городе Владивосток, Бузова исполнила легендарный хит "Владивосток-2000" популярной рок-группы Мумий Тролль, родом из этого города. Видео выступления она показала на своей странице в Instagram.

видео дня

Помимо того, что новое звучание песни получилось по-бузовски провальным и болезненным для ушей, у слушателей также вызвал возмущение факт, что артистка едва ли выступала, соблюдая авторские права группы.

В комментариях Ольгу Бузову и ее выступление раскритиковали в пух и прах: "Надо на государственном уровне запретить Бузову, иначе эта пошлость и непрофессионализм распространится на все поколения", "Блин, столько не выпьешь чтобы это слушать", "Лагутенко сердечный приступ разобьет, если он это услышит !!! Не надо поганить шедевры! Стыдоба, Господи", "Зачем так насиловать чужой хит?".

К слову, Ольга Бузова - путинистка, которая одобряет войну в Украине. Группа Мумий Тролль, вместе с их лидером Ильей Лагутенко, еще в марте 2022 года объявила о своей антивоенной позиции. К тому же по слухам они уже много лет не живут в стране-оккупанте.

Смотрите видео исполнения Ольгой Бузовой песни группы Мумий Тролль "Владивосток-2000":

Талантозамещение. В рубрике "Блевотина года" сокрушительную победу над песней запрещенного нынче "Мумий Тролля" вновь одержала известная поэтесса, актриса, театровед и философ Ольга Игоревна Бузова. pic.twitter.com/AX2ro3vOj4 — Мрачный Турандот ™️ (@Degos36174004) June 19, 2023

Ранее стало известно, что пока страна-агрессор отправляет "земных" мужчин на фронт, сын министра обороны рф Шойгу строит музыкальную карьеру в образе "сладкого мальчика", и отдыхает на дорогих курортах.

Также певица Анна Тринчер устроила разнос скандальной украинской блогерше Анне Алхим, которая одобряет прослушивание музыки в исполнении артистов из страны-оккупанта.

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