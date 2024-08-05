"Так будет лучше для всех": Меган Маркл раскрыла свои суицидальные планы

Меган Маркл три года назад имела мысли о суициде, но одолела их.

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Меган Маркл рассказала о своих проблемах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Жена принца ГарриМеган Маркл ранее в одном из интервью призналась, что часто получала оскорбления и угрозы, будучи членом королевской семьи. Именно тогда она хотела покончить с собой, ведь думала, что "так будет лучше для всех".

В интервью телеканалу CBS Маркл рассказала, что все же смогла справиться с навязчивыми мыслями и теперь хочет поделиться своим опытом, чтобы помочь другим.

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"Между всеми, кто когда-либо проходил через любой уровень боли или травмы, существует невидимая связь. Часть вашего и, конечно же, моего пути к исцелению — это открыто говорить о пережитом. Я пока коснулась лишь малой части своего опыта. Я бы ни в коем случае не хотела, чтобы кто-то другой чувствовал то же самое. Чтобы кто-то другой строил подобные планы. Чтобы кому-то другому не верили", — сказала Меган.

Также Маркл призвала людей обращать внимание на своих близких и помогать им в критических ситуациях.

"Я буду довольна, если, публично говоря о том, что я преодолела, смогу кого-то спасти или подтолкну проведать близкого человека, а не предполагать, что раз со стороны все выглядит нормально, то и на самом деле все окей", — подметила герцогиня.

Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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Отметим, недавно Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

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