"Наступила на горло": Меган Маркл безысходно обратилась к Кейт Миддлтон - что случилось

Меган Маркл переступила через свою гордость и обратилась с просьбой к Кейт Миддлтон.

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Меган Маркл хочет помириться с Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/, instagram.com/sussexroyal/

Дела у Меган Маркл и принца Гарри все печальней, поскольку новый бизнес герцогини не приносит особых успехов, а также у супругов есть риск потерять свои титулы.

Как сообщает In Touch Weekly, король Чарльз планирует сократить количество работающих членов королевской семьи, что нанесет удар по Сессексах.

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После таких новостей Маркл решила все же обратиться к принцессе Кейт Миддлтон и планирует помириться с ней.

"Меган наступила на горло собственной гордости из любви к Гарри — она видит, в каком положении он оказался, — и тайно предложила Кейт помириться, при этом умоляя ее о помощи. Маркл надеется, что принцесса сможет повлиять на мужа и смягчит суровый настрой Уильяма по отношению к младшему брату. Пока что будущий король наотрез отказывается от встреч с Гарри, а его представители лаконично объясняют это занятостью, которая и без того увеличилась на фоне болезни жены. Вполне вероятно, Сассексы ждут, что, помирившись с Уильямом и Кейт, они смогут вернуть расположение остальных членов семьи, улучшить репутацию и материальный статус", - сообщило издание.

Кейт Миддлтон / Инфографика: Главред

Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Отметим, недавно Кейт Миддлтон заявила, что за время своего отсутствия она была потрясена всеми добрыми сообщениями поддержки и ободрения. По ее словам, в плохие дни она чувствует слабость, усталость, и ей приходится давать телу отдых.

А также Кейт Миддлтон написала письмо, в котором сделала важное заявление. Принцесса Уэльская в оптимистичном послании заявила, что надеется очень скоро вернуться к своим общественным обязанностям.

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