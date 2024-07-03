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Отчаянный шаг: король Чарльз ведет переговороы с Гарри

Алена Кюпели
3 июля 2024, 00:01
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Чарльз "отчаялся" увидеть двух своих младших внуков, и в его графике есть пауза, которая может позволить ему полететь в США.
Чарльз III
Чарльз III пытается увидеть своих внуков/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Король Чарльз стремится стать "дружелюбным дедушкой" для принца Арчи и принцессы Лилибет.

По данным Mirror, так утверждает королевский обозреватель. Сообщается, что 75-летний король обсуждает возможность посетить принца Гарри и Меган Маркл в Америке, чтобы пообщаться с детьми после прогресса в продолжающемся лечении рака.

По словам королевского комментатора Тома Куинна, Чарльз "отчаялся" увидеть двух своих младших внуков, и в его графике есть пауза, которая может позволить ему полететь в США.

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Кто такой король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Куинн также заявил, что Гарри "колеблется" привозить ли детей в Великобританию, и ранее предположил, что герцогиня Сассекская "ни в коем случае не сможет вернуться на британскую землю", а это означает, что Чарльзу придется поехать в Монтесито, чтобы навестить своих внуков.

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Отметим, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.

А также в мае запланированный визит на родину принца Гарри и ему предстоит разговор со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.

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